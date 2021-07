Los auxiliares suman una semana de acampada pero sin ningún avance

La acampada reivindicativa de los trabajadores de las empresas auxiliares de la térmica de As Pontes llega este martes a su primera semana sin avances ni contactos por parte de las administraciones. Los afectados exigen a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que los escuchen y que convoquen reuniones con ellos para negociar y afrontar una situación difícil que podría traer en los próximos días muchos despidos, alertan, al tiempo que exigen una transición que realmente sea justa.

Con quien sí tuvieron contacto el lunes fue con Endesa, pero de la reunión, aseguraron, tampoco salió ninguna solución. "Hoxe tivemos reunión con Endesa por fin pero sen avances. Quéixanse de que non hai axilidade, que xa presentaron a principios de mes toda a documentación requirida para o peche, que está a exposición pública, e que a única alternativa para poder darnos garantías de emprego é ter o compromiso de que hai uns prazos fixos para o desmantelamento da central", indicaron desde los sindicatos ponteses.

La garantía de empleo de la eléctrica con la industria auxiliar llegó a su fin el 30 de junio y desde muchas de las empresas ya se están planteando traslados de personal a otros puntos de España y despidos. "Espera un mes duro", indican desde los sindicatos, y reclaman "compromiso" por parte de las administraciones para evitar que sean los trabajadores los que paguen con su empleo la transición energética.

Desde los sindicatos alertan que sin garantías de empleo aumentarán los traslados y los despidos de los trabajadores pronto

Hasta la acampada reivindicativa, que tiene carácter indefinido, se acercó este lunes la portavoz del BNG, Ana Pontón, y otros miembros del partido nacionalista, para mostrar su apoyo a los trabajadores y exigir también a las administraciones que actúen.

"Tanto a Xunta como o Goberno central como Endesa están deixando tirados aos traballadores das auxiliares. Estamos vendo que unha vez que finalizou o prazo das garantías de emprego as administracións néganse a reunirse cos traballadores e buscar unha solución e isto o que retrata é que ante un problema temos dous gobernos á fuga, xusto nun momento que o que se necesita é un compromiso real", valoró Ana Pontón, que aludió a que el cierre de la térmica, según el último estudio que desarrollaron investigadores de la USC, puede tener un impacto de 1.200 empleos.

La portavoz del BNG exigió soluciones "no curto e no medio prazo" y "alternativas", ya sean a través de formación o buscando medidas para gente más mayor, pero sobre todo "alternativas económicas que xeren emprego", y recordó que desde el BNG, que siempre defendió la creación de un centro de almacenamiento de energía para As Pontes vinculado a la I+D+i para "ter un polo irradiador que non só xere enerxía senón actúe no ámbito da investigación enerxética, unha das cuestións de futuro", llevarán este martes una moción al Parlamento gallego al respecto.

MÁS MOVILIZACIONES. Desde los sindicatos y la coordinadora de las auxiliares barajan, además de continuar con la acampada que iniciaron frente al consistorio pontés el martes 6, incrementar las movilizaciones.