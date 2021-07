Las auxiliares levantan la acampada tras 18 días de protesta en As Pontes

Los trabajadores de la industria auxiliar levantaron el viernes la acampada reivindicativa que iniciaron hace 18 días en los jardines del Campo da Feira de As Pontes con el objetivo de visibilizar su conflicto laboral y exigir a las administraciones y a Endesa garantías de empleo y una transición energética justa ante el inminente cierre de la térmica.

La decisión de poner fin a las protestas, que acordó el comité de crisis, llega tras la reunión celebrada con la Xunta de Galicia esta semana y ante lo que definieron desde los sindicatos "como un cambio de actitude» por parte del Gobierno gallego que, dicen, dejó de centrarse en los biocombustibles para «adoptar un rol máis activo e construtivo na defensa do emprego e da vila".

Antes de desmontar las tiendas de campaña, responsables de CIG, CC.OO. y UGT dieron una rueda de prensa en la que explicaron que tras los últimos contactos la Consellería de Industria se comprometió a mediar con Endesa para concretar alternativas de empleo para el personal de las compañías auxiliares. La reunión, pese a que todavía no tiene una fecha cerrada, será previsiblemente a principios de la semana que viene.

El futuro de los trabajadores de las auxiliares, tras finalizar las garantías de empleo con la eléctrica en junio, está en el aire y algunas empresas ya habían empezado a plantear despidos y traslados a otros puestos de trabajo en diferentes lugares de España.

"Decidimos levantar debido a que hai boas perspectivas e se pediu paz social", indicó Nicasio Pena, de UGT, que dejó claro que las movilizaciones se retomarán si no hay avances. "A transición ten que ser xusta e non se pode cortar o grifo de golpe e porrazo. Ten que ser con tempo e forma e que os proxectos que veñan dean saída á problemática que hai no pobo", añadió.

"Deuse un gran paso, sobre todo polo cambio de actitude da Xunta de Galicia, que se compromete a sentarse para falar de proxectos concretos e de solucións laborais de futuro que arroupen aos compañeiros da industria auxiliar", expresó Alberte Amado, de la CIG, que indicó que de la reunión entre la Xunta y Endesa "teñen que saír garantías de emprego con alternativas reais a curto prazo". "E a partir de aí iremos decidindo que medidas tomaremos para que se cumpran", dijo, mientras hizo hincapié en la importancia de ser constructivos y de alejarse de la confrontación política.

En el mismo sentido, José Hurtado, de CC.OO., también incidió en la importancia de trabajar juntos. "La Xunta ha cambiado el paso y Endesa también y lo importante ahora es tratar de parar los despidos y los traslados y que los 150 trabajadores de las auxiliares se queden aquí", dijo, al tiempo que llamó a actuar también al Ministerio para la Transición Ecológica. "Hoy somos optimistas y esperamos tener buenas noticias la semana que viene", concluyó.