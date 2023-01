Augas milagreiras para todo un pobo

A finais do século XVII unha princesa (ou poida que fose duquesa) dunha familia nobre portuguesa, en peregrinación médica para curar un vicio herpético que padecía, chegaba nunha mañá calorosa de xullo a Guitiriz, onde o seu séquito e ela facían un alto. Unha indisposición da nobre fixo que atrasasen a partida e na demora, un dos seus médicos recolleu auga clara cun cheiro a xofre dun charquiño. Os facultativos decidiron que a princesa debía tomar uns baños naquela auga e escavaron no lugar. Cóntase que o resultado foi unha mellora prodixiosa e unha curación completa.

Con este relato da tradición oral comeza o capítulo dedicado ao Balneario de Guitiriz do libro O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia 1700-1936, editado por Galaxia e no que os autores, Luis Alonso Álvarez, Elvira Lindoso Tato e Margarita Vilar Rodríguez, repasan a historia do aproveitamento do popular manancial de San Xoán de Lagostelle dende que o doutor José Lazcano, cirurxián no hospital de Santiago, comezou a recomendar o uso das súas augas a finais do século XVIII.

A primeira guerra carlista freaba en 1834 a primeira época de esplendor destas augas mineromedicinais, logo de que un folleto anónimo llas dera a coñecer a un mordomo da casa de Camarasa, que se curou dunha doenza intestinal e creou a primeira zona de baño colectiva. Esta e outras curacións milagreiras estendéronse e centos de augueiros visitaron o lugar, dando pé a unha tradición que se mantivo ata a actualidade, aínda que hoxe a presenza desta figura sexa só testemuñal. E na pequena poboación que era por aquel entón Guitiriz -concedéuselle o título de vila o 1 de xaneiro de 1884-, case todas as casas se foron convertendo en pousada para acoller o fluxo de enfermos que querían probar a efectividade das augas de San Xoán.

A mediados do século XIX, o gobernador provincial nomeaba ao primeiro médico director interino, Victoriano Pereira. Por aquel entón as instalacións eran moi precarias, polo que o doutor solicitou melloras no lugar, que non destacaba pola hixiene da fonte nin tiña un espazo cuberto para resgardarse ou bancos para sentarse. Leváronse a cabo algunhas obras -construíronse unha praciña e un alpendre- para facer máis cómoda a estadía dos que acudían a bañarse ou a tomar unhas augas que os veciños tamén usaban para quitar manchas da roupa.

O punto de inflexión non chegaría ata o 30 de maio de 1902, cando unha Real Orde declaraba de utilidade pública as aguas. Pedro Gasalla, da firma lucense Gasalla y Cía, solicitara a finais do XIX a declaración para tres mananciais de augas sulfurosas-fluorado-sódica frías -o químico José Casares analizounas e clasificounas por primeira vez en 1895- e sobre a mesa estaba o proxecto de construír un balneario e varios edificios anexos.

Os terreos eran municipais, pero o daquela Concello de Trasparga cedeulle a Gasalla o dereito a explotar os mananciais -do de San Xoán, o máis caudaloso, manan uns 1.700 litros por hora e os outros eran menos abundantes e de mineralización máis débil- coa condición, que pervive hoxe, de que os veciños sempre tivesen acceso libre e gratuíto á fonte.

Luciano Courel y Armesto foi nomeado director médico e fixábase a tempada oficial dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro. Daquela, a Dirección Xeral de Sanidade concedeu un perímetro de expropiación duns 140.000 metros cadrados para construír un balneario e as súas dependencias.

En 1908, xa co doutor Wenceslao Fernández de la Vega como director médico -exerceu ata 1917 e despois a súa filla Jimena, que xunto á súa irmá xemelga Elisa foron as primeiras mulleres universitarias galegas, asumiría a mesma responsabilidade de 1945 a 1957-, abríase o novo complexo termal, que incluía os primitivos hotel e balneario, ademais dunha cocheira e do actual edificio da fonte, un pavillón de pedra de cantería pechado por un enreixado de ferro, onde se tomaban as augas bebidas. O edificio tamén conta con dependencias médicas e cunha capela.

A calidade das augas -o balneario especializouse en gastropatías hiperácidas, hepatites, catarros, cólicos biliares, bronquites, reumatismo e enfermidades do fígado e do estómago-, estaba dabondo contrastada polos centos de persoas que cada ano peregrinaban ata Guitiriz e as recomendacións de diversos médicos galegos e asturianos, pero tamén o certificaron os premios das exposicións de Zaragoza e de Londres, en 1908, e en Ámsterdam, en 1909.

A finais dos anos 20 o balneario, que xa rondaba o milleiro de usuarios anuais, pasou a mans de Víctor Lamas Rancano que, ante a demanda, promovía a ampliación da tempada oficial do 10 de xuño ao 15 de outubro. Este auxe víase freado pola Guerra Civil, cando o hotel pasou a ser hospital militar e se construía unha mesquita no recinto para as tropas marroquís que apoiaban ao exército franquista.

Superado o conflito armado, o balneario, convertido non só nun referente para doentes senón tamén para familias con nenos, ampliaba o hotel ata os 300 cuartos e as 13 bañeiras no balneario. Nos 60 fíxose unha nova remodelación interior e elimináronse algunhas construcións secundarias, mais a decadencia do termalismo levou a que o complexo pechase en 1970.

A fonte de San Xoán, porén, en virtude do acordo de inicios de século, permanecía a disposición dos veciños que quixesen facer uso das súas augas, igual que pasou na nova etapa de auxe con Balmimesa á fronte. Rehabilitouse o hotel, construíuse un novo balneario e respectouse o edificio da fonte nunhas instalacións adaptadas aos tempos que reabrían en 2003, incorporando unha nova oferta, un campo de golf.

A aventura tocaba o seu fin en 2017 e o complexo volvía pechar, máis unha vez máis as cancelas dun recinto natural de 54 hectáreas abren -o Concello asumiu a responsabilidade de facilitar o acceso polas mañás- para quen queira acudir a esa histórica fonte sen a que non se entendería a evolución económica e social de Guitiriz. Ata non hai moito percibíase nela o abandono, pero esa auga milagreira que segue abrollando e os diplomas centenarios de premios internacionais que acreditan a súa calidade, testemuñaban un esplendoroso pasado que a veciñanza confía en que se recupere nun inminente futuro, grazas ao proxecto de Iberik Hoteles.

Unha terra de mananciais

A Ruta da Auga de Guitiriz une as tres fontes mineromedicinais do municipio, pois a de San Xoán non é a única con propiedades contrastadas.



PARDIÑAS En 1951 a auga foi declarada de utilidade pública por petición de Carlos Rocha e construíronse o balneario, unha igrexa, un bar e dez chalés.



VALDOBÍN A fonte de pedra, localizada nunha área recreativa nunha paraxe natural, foi construída no ano 1950.