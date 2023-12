Auga, un elemento de unión na capitalidade municipal da Feira do Monte

A capitalidade municipal da Feira do Monte, no municipio chairego de Cospeito, foi pouco a pouco converténdose nun gran centro de interpretación ao aire libre, tendo sempre como referencia esa lagoa que lle dá sona e prestixio alén das súas fronteiras.

Nun extremo do casco urbano sitúase esa enorme masa de auga, unha das máis importantes de Galicia e mellor conservadas, e na outra un mirador, que ademais se localiza nunha lomba natural o que axuda a ter unha visión privilexiada e panorámica de toda a comarca dende as alturas.

"Fomos facendo obras co obxectivo de conectar a lagoa con outros puntos de interese da Feira do Monte a través de paseos e zonas peonís, con sinalizacións e carteis informativos...", vai enumerando o rexedor, Armando Castosa, indicando que os edificios tamén miran sen descanso cara a ese emblema que conecta e une a todo un pobo.

Neste sentido, explica que decidiron "adecuar o antigo cuartel da Garda Civil como Museo das Aves" e que este se conectou "cunha senda peonil á lagoa, con carteis nos que se achega información sobre algunhas das especies que se poden atopan alí".

A este inmoble, que abre para visitas e outras actividades e conta cun albergue na planta alta, súmanse tamén o centro de interpretación —totalmente acristalado e cuxo tellado simula as ás dunha das aves que poboan a zona— ou os miradores que hai repartidos por toda a contorna do humidal.

"A senda da lagoa bifúrcase noutro paseo sinalizado que chega ata o propio mirador a carón da igrexa, que tamén está conectado co parque biosaudable no que hai máis paneis que falan sobre o humidal", engade Armando Castosa, quen explica que a todo isto se une tamén a senda das fontes, outra ruta que bordea un pobo que vive de cara á auga.

"Entre as excursións dos colexios e as dos particulares, podemos recibir entre 3.000 e 5.000 visitas anuais á lagoa", calcula o rexedor, que defende que moitos deses curiosos que se achegan a coñecela de preto tamén poden gozar das moitas outras bondades medioambientais que ofrece A Feira do Monte.

"En conxunto dispoñemos de moitos recunchos con información medioambiental, da fauna e da flora e dos ecosistemas, todo xira en torno á lagoa", conclúe o alcalde cospeités, desexoso de seguir sumando visitantes.