El auditorio Alovi de As Pontes retransmitirá la final de 'OT'

El auditorio municipal Alovi de As Pontes abrirá este miércoles sus puertas para emitir la gala final de Operación Triunfo 2018, como apoyo a la concursante pontesa Sabela Ramil.

La taquilla abrirá a partir de las 21.00 horas para que los interesados retiren las invitaciones, hasta un máximo de seis por persona.

A las 22.00 horas empezará la retransmisión con el resumen del paso de Sabela por la famosa academia televisiva y a las 22.35 dará inicio la gala.

AMAIA VUELVE AL PLATÓ. El público decidirá este miércoles entre Alba, Famous, Julia, Natalia o Sabela el ganador de OT, en una final en la que actuarán como artistas invitados Amaia —que cederá el testigo y presentará un avance de su primera álbum— Pablo Alborán, Rozalén y David Otero.

Cada uno de los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos: Alba cantará Creep, de Radiohead; Famous And I am telling you I'm not foing, de Jennifer Hudson; Julia Déjame ser, de Manuel Carrasco; Natalia Never Enough de Loren Allred, y Sabela Tris Tras de Marful.

Los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la gala 0 el pasado 19 de septiembre, tras lo que se cerrará el periodo de votación y se dará a conocer al ganador de Operación Triunfo 2018, programa de RTVE producido en colaboración con Gestmusic Endemol.

Antes actuarán la ganadora de la edición anterior, Amaia, que presentará Un nuevo lugar, preludio de lo que será su nuevo álbum; Pablo Alborán presentando su nuevo sencillo Tu refugio, y la cantautora Rozalén a dúo con el exmiembro de El Canto del Loco David Otero con el tema Baile.