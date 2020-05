Atopan o corpo dunha persoa flotando nunha lagoa na Pastoriza

Unha persoa particular alertaba esta mañá ao 112 Galicia do achado do corpo dunha persoa flotando na lagoa de Fonmiñá, no concello da Pastoriza, en Lugo.

O 112 Galicia recibiu a chamada do alertante ás 11.00 horas e, a partir de aí, púxose en marcha o operativo de rescate, no que interviñeron ademais dos servizos sanitarios, os Bombeiros de Vilalba e os axentes da Garda Civil. Así mesmo, desde o 112 Galicia puxéronse os feitos en coñecemento dos membros do GES da Pontenova.

Unha vez rescatado o corpo, as forzas da orde tratan de esclarecer as causas do suceso.