Atención canina a distancia

Propoñer solucións prácticas para a vida cotiá aplicando os coñecementos adquiridos nas clases é o que buscan os alumnos e o profesorado do IES Lois Peña Novo de Vilalba coa creación da miniempresa LibrePET, unha innovadora caseta para cans domotizada pensada para eses animais que poden atoparse sós gardados ou atendendo unha finca.

Esta iniciativa, enmarcada dentro do programa Lanzadeiras, desenvolto polo plan Eduemprende da Consellería de Educación, en colaboración coa Fundación Alcoa e El Progreso, está deseñada e elaborada por unha quincena de alumnos do ciclo medio de Electricidade.

"Foron eles os que, falando sobre qué facer, dixeron de facer unha caseta así para un can, pensando nun de caza que teñen os cazadores nas fincas, para que estiveran atendidos", relata Manuel Álvarez Macía, un dos titores deste proxecto, xunto con Pablo Facal, María Cristina Sanz e José Luis Pernas.

A caseta consta dunha estrutura de madeira, deseñada por eles e feita por un taller de carpintería, e cun tellado con dúas tapas que se abren. Unha delas é de metacrilato, para ver no interior, e noutra instalouse unha placa solar de 100 vatios, que suministra corrente eléctrica para que funcione o comedeiro, un garrafón cun motor paso a paso para que dea as racións de comida correspondentes tal e como están programadas.

Ademais, instalouse unha batería para "darlle unha autonomía de dous días no caso de que non haxa radiación solar" e o acceso ao interior está controlado por un chip no colar do animal. "Irá por radiofrecuencia, e detecta ao can a un metro de distancia. Desta forma, non lle vai abrir a porta outro can", explican os profesores.

Tanto a porta como o dispensador automático de comida funcionan cun sistema de control a través de Arduino e non descartan que o LibrePET se poida completar coa instalación dunha cámara para poder ver o que ocorre desde un dispositivo electrónico.

Os alumnos de Electricidade do instituto vilalbés afrontan os últimos retoques da súa miniempresa antes de presentala dentro do programa Lanzadeiras.