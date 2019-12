Dar vida a unha persoa diferente, cambiar os rexistros e perder o medo son algúns dos pasos que xa deron 71 veciños da Terra Chá e de Meira grazas ás iniciativas nacidas no seo de diversos colectivos. A Asociación Cultural e Recreativa de Árbol, a asociación Aquilino Iglesia Alvariño de Muimenta, a asociación cultural Chimchiribote de Pol, a xunta local da AECC en Guitiriz, a asociación cultural Trailará de Meira, que comezará o seu novo curso en xaneiro, e os asistentes ás actividades do colexio de Moncelos ou ás da Liga Santaballesa veñen de impulsar os seus propios traballos teatrais.

Súmanse así á oferta da que xa se dispoñía coas escolas municipais de Vilalba e de Castro de Rei. A da capital chairega naceu en 2009 e Cristina Mariño, a súa actual directora, fíxose cargo dela dende ese ano ata 2016. Ten 38 alumnos nos grupos de infantil, xuvenil e adultos, que é o máis numeroso, con 22 membros. Así mesmo, a escola de Castro de Rei conta con 15 alumnos dirixidos por Guillermo Cancelo que, a comezos de ano, presentarán o seu "rural western", Por un puñado de grelos.

E no centro ocupacional Vilalba Terra Chá tamén se suben ao carro teatral. Neste grupo, xurdido en 2006, reúnense uns 30 actores. A comedia A Consulta foi estreada en 2018 no auditorio Carmen Estévez cun gran éxito.

Torta de Millo, Guitiriz

Colexio de Moncelos, Abadín

Inmersos no universo teatral, con dúas obras por ano, están os do colexio de Moncelos. Once aprendices de actor, "xa case profesionais", apunta a directora Pili Villamel, que van dende os dez anos de Hugo ata os 85 de Lola. Actualmente, ensaian co obxectivo de demostrar as súas dotes o 22 de decembro con O médico non se engaña, unha comedia integrada nun festival que incluirá música e coreografías e que deixará paso á seguinte representación, no Día das Letras Galegas. Ademais, afirman que dende que comezaron a súa andaina, alá por 2013, "todos aportamos o noso gran" e sempre parten dunha temática que van "modificando e dándolle forma entre todos", comenta Pili.