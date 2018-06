La asociación Green Woods nace para promover la música y la solidaridad

Los jóvenes Brais Trinidad, Francisco Roca, Alberto Martínez y Tamara Cardoso son los impulsores de la nueva asociación Green Woods, un colectivo vilalbés "sin ánimo de lucro, creado para darle bombo a la gente del pueblo que está empezando en el mundo de la música y para organizar eventos solidarios y ayudar a asociaciones que lo necesiten", explican.

Y partiendo de esa doble premisa nace su primera gran propuesta, el Green Woods Fest, que tendrá lugar en la explanada de la piscina municipal, en el área recreativa de A Magdalena, el sábado.

Desde la seis de la tarde hasta las seis de la madrugada, los asistentes podrán disfrutar de alrededor de una docena de actuaciones y poner su granito de arena para ayudar a la asociación asistencial Os Peludiños de Vilalba "que atienden desinteresadamente a los animales sin hogar de nuestra localidad y no están pasando por un buen momento".

"Los artistas acuden todos desinteresadamente, para apoyar la causa", apuntan desde la entidad, detallando que en el cartel figuran Fernando Mesa, Kanike, Kico Villa, Alfre, M Crew, Fume Records o Galician Army. También actuarán los vilalbeses Dj Frisco & Marcos Peón, David García, Diego Amido, 27800 Mafia o Bristradd, dado el compromiso de Green Woods con impulsar a los músicos locales.

La Taberna do Guerrero 2.0 de Vilalba se encargará de poner la barra para el evento, mientras que el Mesón do Campo pondrá el puesto de comida, y la iniciativa Quérote de la Xunta se sumará con una campaña informativa. "No se cobra por poner los puestos, pero todos donarán una parte de la recaudación", explican, incidiendo en que habrá numerosas sopresas durante el evento.

Desde la asociación Green Woods también prevén recaudar fondos a través de los diversos donativos que puedan realizar los asistentes, a los que ofrecen variadas propuestas para colaborar, como un "photocall" con fotografías instantáneas o merchandising del festival —cuentan con camisetas o pulseras— con el lema Never alone.

Sorteos solidarios durante el festival

Green Woods agradece la colaboración de las muchas empresas que se han volcado con el festival, y avanzan que durante su celebración sortearán una noche en el Parador con desayuno incluido, dos circuitos en el Spa Attica 21, dos home cimena donados por Xerfo, una cesta de embutidos de Atilano Anllo, un surtido de licores de Secretos del Norte o una cena para cuatro en la Taberna do Guerrero.

Entradas

La entradas para el Green Woods Fest, además de ese día en taquilla, se pueden retirar antes en la Casa del Lobo, Taberna do Guerrero 2.0 o A Pravia.

Preparativos

El pub A Biblioteca y el Centro Cultural y Recreativo acogieron fiestas previas para recaudar fondos para organizar el festival.