Asaltan de madrugada dos empresas del polígono industrial de Vilalba

La Guardia Civil investiga el asalto sufrido por dos empresas del polígono industrial de Vilalba en la madrugada del viernes al sábado. El autor o autores del robo accedieron primero a una de las naves, una firma de metalurgia, y de esta sustrajeron material que emplearon para intentar forzar la caja fuerte de otra empresa de automoción.

"Non sabemos cando entraron, o venres sobre as sete e cuarto da tarde saíron os últimos traballadores e o sábado non abrimos, foi casualidade que veu un traballador sobre as dez e media e descubriu que entraran", explican desde la empresa metalúrgica. Los asaltantes accedieron por una puerta trasera y forzaron las máquinas expendedoras para llevarse el dinero que había en ellas y accedieron a las taquillas de los operarios, dejándolo todo revuelto.

"Aquí cartos non gardamos", precisan desde la empresa, concretando que en una primera inspección no echaron en falta nada de valor, aunque tendrán que revisarlo todo más detalladamente. Lo que sí se llevaron los ladrones fue diverso material, como un taladro o una carretilla eléctrica —para poder retirarla incluso desplazaron otro vehículo que había en el interior de la nave—, que sacaron del inmueble abriendo desde el interior el portal delantero.

Se supone que los ladrones pretendían usar la carretilla para desplazar la caja fuerte del otro negocio que asaltaron, una empresa de automoción que está justo al lado, pero sus planes se vieron frustrados al quedarse el vehículo sin batería, por lo que lo dejaron abandonado en medio de una de las calles del polígono. Fue un camionero, en torno a las cinco de la madrugada, el que se topó con la carretilla entorpeciendo la circulación y dio aviso a la Policía Local para que la retirasen.

El titular de la nave de automoción asaltada también fue tuvo conocimiento del robo por la mañana, ya que los autores se las arreglaron para inutilizar la alarma, lo que hace pensar que previamente habían estudiado el terreno para planificar el robo.

"Revolveron todo", indica el propietario de la empresa, que precisa que los asaltantes forzaron una puerta lateral para entrar, tras fracasar en su intento de acceder por otra en la parte trasera y, una vez en el interior, revisaron todas la oficinas. Aún no han podido concretar qué se llevaron, más allá de notar la falta algún móvil, hasta que sean los trabajadores los que puedan revisar si les han sustraído alguna pertenencia que tuviesen en su puesto de trabajo.

Por el momento tampoco han podido concretar si los ladrones lograron hacerse con lo que guardan en el interior de la caja fuerte, que desplazaron desde la oficina en la que estaba hasta la zona de los vehículos, donde apareció tirada, con el mecanismo forzado, pero cerrada. Creen que no pudieron abrirla, pero también se plantean si sí lo lograron y después volvieron a cerrarla, aunque parece la hipótesis menos probable.

Junto a ella abandonaron un taladro, un martillo, un cincel o una carretilla manual, utilizados presumiblemente para intentar forzarla. Además, el titular de la empresa encontró abiertas las puertas de una furgoneta, así que sospecha que también podrían haber pensado en usarla para transportar la caja fuerte.

Los responsables de ambas firmas afectadas pusieron lo ocurrido en conocimiento de la Guardia Civil y en la mañana del sábado ya se desplazaron hasta el polígono varios agentes, entre ellos los de la Policía Judicial, para realizar una inspección ocular y recabar posibles indicios que permitan identificar al autor o autores de estos robos en Vilalba.