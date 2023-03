Artistas do gando: beleza e porte

A Feira Internacional de Galicia celebrada en Silleda cada ano é unha das máis famosas de todo o país. Alí, a principios deste mes de marzo, houbo dous nomes que brillaron de forma especial na súa categoría asentándose como promesas, tanto en manexadores como en preparadores. Dúas rapazas con raíces chairegas conseguiron bos resultados, amosando as súas grandes dotes á hora de presentar ás xatas ante o xurado.

Lorena Iglesia, da parroquia pastoricense da Aguarda, coa súa explotación gandeira SAT Rey de Miñotelo, e Lorena Rodríguez, de Pol, coa explotación gandeira Melchora, lograron sorprender a todos coas súas respectivas participacións. A primeira conseguiu dous subcampionatos, tanto en manexo como en preparación, modalidade na que Rodríguez logrou o primeiro posto.

Non era a primeira vez que estas rapazas participaban en concursos deste estilo. De feito, xa conseguiran bos resultados en diferentes feiras, motivo polo que puideron representar a España en Italia dous anos consecutivos, contra os mellores do mundo, onde obtiveron postos notorios nas súas especialidades.

A afección de Lorena Iglesia por este mundo vén da casa, xa que a explotación gandeira é da súa propia familia, que ademais confía moito nela. "Sen eles sería imposible", sinala. Todo o que sabe aprendeuno do seu irmán Alberto, que dende os oito anos lle deu clases para desenvolver as súas calidades. A pesar da súa curta idade, a pastoricense móstrase ambiciosa e destaca especialmente como manexadora. "Non me podo queixar, os que me gañaron levan máis tempo ca min, pero non me conformo", afirma en relación á súa participación no GandAgro.

O caso de Lorena Rodríguez é diferente, xa que empezou con 20 anos -ten 23-. "Os concursos interésanme dende pequena, pero funo deixando pasar ata que debutei", explica. Ela é experta na preparación dos animais e aprendeu, ao igual que Iglesia, como 'alumna' de Alberto na SAT Rey de Miñotelo. O seu ídolo é o español Alberto Medina, un profesional neste tipo de competicións que lle serviu a esta polense como "inspiración".

Pódese vivir disto, pero para min é algo escravo"

"En preparadores hai que pelar ás xatas, poñelas guapas para o posterior manexo", explica Lorena Rodríguez. Pola súa parte, os manexadores encárganse de guiar e presentar á vaca diante do público e do xurado, ocultando os posibles defectos que poida ter. Ambas adestran o suficiente para que todo saia ben á hora de competir. "Apréndese a base de meter horas e practicar, eu fágoo moito", explica Lorena Iglesia, de tan só 16 anos e estudante de 1º de bacharelato. Lorena Rodríguez, a pesar de ter estudado Educación Infantil, traballa nunha empresa de produtos agrarios.

Ningunha delas pensa de momento en dedicarse profesionalmente a participar nestes certames, xa que as condicións de vida serían un tanto precarias. "Economicamente podería saírche rendible, pero agora mesmo non o teño claro. É un esforzo grande e hai que viaxar por moitos recunchos do mundo", di Lorena Iglesia. "Pódese vivir disto, pero para min é algo escravo. Un día estás en Suíza, ao seguinte en Canadá, en Italia... É bonito, pero dedicarme de forma profesional é complicado", cavila Lorena Rodríguez.

Polo momento, estas artistas do gando estarán na vindeira edición da Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu), que se celebra a primera fin de semana de abril no recinto feiral Manuel Vila. Alí, onde xa competiron en varias ocasións, queren amosar todo o seu potencial como preparadoras e manexadoras unha vez máis xunto ás súas inseparables compañeiras de faena, as xatas das súas respectivas explotacións.