El arte de sacar fotos desde el corazón

La carrera fotográfica de Inma Purriños sigue dándole alegrías. Antes de acabar 2022 recibió la noticia de que una de sus fotografías, que inmortaliza a una familia de monos, es una de las elegidas para formar parte de la candidatura de España en la próxima Copa del Mundo. "Estoy súper feliz y contenta. Ojalá España quede lo más arriba posible, somos un equipo y vamos todos a una", dice orgullosa la fotógrafa chairega.

La fotografía está sacada hace años, durante su luna de miel en Indonesia, cuando visitó el templo de los monos en Bali. En este lugar sacó cientos de instantáneas, pero tuvo claro que esta era "la foto". De hecho, esta obra siempre le ha hecho sentir algo diferente al resto. Tanto es así que decidió enmarcarla en grande en su propia casa. "Es idílica. Siempre dije que era la representación de mi propia familia. No sé si es mi mejor foto, pero sí es una de mis favoritas. La veo todos los días al subir las escaleras y no me canso de ella", explica.

La foto de los monos. INMA PURRIÑOS

Sin embargo, lo curioso es que no fue hasta 2021 cuando decidió enviarla a algún concurso. Fue su hermana Yolanda, también fotógrafa, la que propuso la idea. "Estabámos preparando las calificaciones de la Fepfi y mi hermana dijo ¿Por qué no?. Entonces la presenté. Al final, solo me ha dado alegrías", comenta Inma, que consiguió que la foto fuera seleccionada para la Colección de Honor, el mayor reconocimiento que le podían otorgar.

Ahora, esta fotografía es una de las tres elegidas en la categoría de vida salvaje –hay otras siete modalidades a concurso– en representación de España. Los finalistas serán anunciados el día 23 en una gala en Nashville, Estados Unidos. Si la obra de Inma Purriños supera el corte, luchará por las medallas en la ceremonia definitiva que tendrá lugar el 17 de marzo en Singapur. "Es la primera vez que estoy nominada y esto ya es genial. Si gano lo celebraría por todo lo alto. Yo soy de las que nunca cuenta con ganar, después si pasa es una gran alegría. En caso de perder, seguiré estando feliz", afirma la artista chairega.

Inma Purriños ha ganado una buena cantidad de premios a lo largo de su carrera profesional, sobre todo, junto a su hermana Yolanda. Este mismo mes se cumplen 20 años desde que Inma consiguiera el relevante premio Goya de Fotografía. Unos galardones donde ambas hermanas han sido nominadas en numerosas ocasiones. "Intentamos estar metidas en todos los concursos. Nos gusta mucho participar, aunque después no seamos finalistas, me motiva. No me disgusta no ganar", dice Inma.

La pasión por la fotografía es algo que les viene de familia. Inma lleva toda la vida capturando instantes. "Empecé muy pequeñita, mis padres eran fotógrafos. En estos casos lo odias o lo adoras, y parece que le cogimos el gusto", señala. Fueron muchos los días en los que ambas hermanas acompañaban a su padre al estudio de fotografía o a las bodas de diferentes clientes. Inma y Yolanda, siendo solo unas niñas, acudían a los eventos e inmortalizaban momentos de las celebraciones desde su punto de vista, creando sus propios álbumes.

"Empecé muy pequeñita, mis padres eran fotógrafos. En estos casos lo odias o lo adoras, y parece que le cogimos el gusto"

La filosofía de Inma Purriños está clara: "La fotografía tiene que salir del corazón". En referencia a sus dos hijas tiene claro que solo le gustaría que siguiesen sus pasos si lo hacen por pasión. "Por ahora no les veo mucha intención. Tienen cuatro y diez años, son muy pequeñas. Quién sabe, ojalá. Esto es una profesión que si te gusta es genial, si lo haces por el simple negocio creo que no", confiesa.

Inma no deja de innovar y buscar nuevos retos en su carrera. "Intento superarme día a día, intento hacer cosas diferentes. La fotografía es mi vida, me encanta lo que hago y es una suerte poder vivir de ello. Me gusta expresarme a través de las fotos. Es un trabajo donde puedes hacer a la gente feliz inmortalizando momentos. Formar parte de eso es precioso", concluye.