Arte pétreo contra el olvido en Parga

La ferrolana Pamen Pereira, con raíces chairegas, y el madrileño Che Marchesi presentaron este viernes en Caixa Forum en Barcelona un proyecto que pretende salvaguardar la memoria de la parroquia guitiricense de Santa Cruz de Parga a través de varias acciones artísticas. Su trabajo, Historia do futuro, memoria na pedra, lucha contra el olvido y el abandono del rural.

"Es un proyecto artístico de revitalización sociocultural dirigido específicamente al mundo rural y con un carácter intergeneracional. El objetivo es recuperar el valor histórico y sociológico del lugar y poner en valor la memoria de la gente, que empieza a olvidar, incluso de dónde vienen los nombres de los lugares, a través de acciones artísticas contextualizadas con el entorno y con la sociedad civil, interactuando con su historia local y su memoria gráfica", relata Pamen Pereira.

Afincada entre Valencia y Ferrol, la artista, que se estrenó el año pasado en la Real Academia Gallega de Bellas Artes, tiene sus raíces maternas en la parroquia donde se desarrollará un proyecto que "tiene mucho trabajo detrás" y que despegará en el mes de febrero, cuando iniciarán el trabajo de campo con las entrevistas a los vecinos. Hablarán con la gente más mayor, pero también con los más jóvenes, para lo que el Ceip Santo Estevo de Parga será una pieza fundamental.

Tras esta primera fase, empezarán a elaborar las obras, dando protagonismo a los recursos naturales, principalmente la piedra, que "es memoria ancestral y memoria futura al mismo tiempo", dice, pero también la madera y el agua. Así, propondrán "intervenciones artísticas en el medio rural fuertemente ligadas a la naturaleza, la cultura local, sus habitantes y su memoria".

Para ello, ya contactaron con el Concello de Guitiriz –quieren colaborar con la Escola de Canteiros–, la asociación Xermolos, la Rede de Aldear o el cuartel militar de Santa Cruz de Parga, pero también con empresas como Ingemarga, la cantera de Mariz o Finsa. "Es muy importante que nos ayuden a nivel logístico", dice la artista, y avanza que su idea es hacer una primera presentación del desarrollo, resultados y conclusiones del proyecto el 5 de mayo coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de Santa Cruz de Parga.

"A través de la microhistoria, compartiendo la vida real de las personas que la habitan, podemos conocer más sobre nuestra existencia personal y colectiva, de dónde venimos y también saber hacia dónde vamos. Gracias a estas micronarrativas podemos comprender la macrohistoria que nos condiciona y en ocasiones nos desvía de lo genuino. Matrix y Horizon son los dos componentes clave en este proyecto", explica.

Historia do futuro fue seleccionado por la Fundación La Caixa en la convocatoria Art of Change 2023 entre 283 propuestas de artistas y entidades culturales de toda España. En total han sido seleccionados 22 proyectos, dos en Lugo -'El laboratorio de formas rural', promovido por tres docentes en la facultad de Formación do Profesorado fue el otro-. En la provincia Pamen Pereira y Che Marchesi ya colaboraron juntos en una exposición conjunta creada para el Pazo de Tor, en Monforte.