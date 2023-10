El arte del más allá: de visita por los cementerios

Este miércoles se celebra el Día de Todos los Santos y los cementerios de Terra Chá, Meira y As Pontes, como ocurre en gran parte del mundo católico, se llenarán de gente y de flores para recordar a los suyos. Pero las visitas a los camposantos, desde hace ya algún tiempo, van más allá del recogimiento y la pena para convertirse en un nuevo tipo de turismo, una alternativa cultural por el arte del más allá con el objetivo de descubrir patrimonio artístico, arquitectónico, histórico o paisajístico.

Y pese a que en la comarca chairega y sus concellos limítrofes no hay catalogado ningún cementerio como singular —en España el Consejo de Europa seleccionó más de una veintena, entre los que está el de San Froilán, de Lugo—, sí hay muchas alternativas que merecen una parada. Y algunas ya reciben muchos visitantes.

Cementerios góticos

Si hay algo característico en el arte mortuorio en Terra Chá son los cementerios góticos, obra de la saga de canteiros Carboeira, de Goiriz, en Vilalba. Su huella, con los nichos de granito con gran decoración ornamental y pináculos coronados por cruces clásicas y celtas que trepan al cielo, es ya un símbolo y un reclamo para turistas y, sobre todo, para los peregrinos, que se sorprenden ante su construcción al pisar por primera vez tierras chairegas.

Cementerio Goiriz. C.Arias

Los vilalbeses de Román y Goiriz son dos de los grandes ejemplos de este estilo funerario, pero este tipo de arquitectura se puede encontrar en nichos de Alba y Belesar, en Vilalba, pero también en Distriz, en Xermade; en Rioaveso o Xermar, en Cospeito, o en O Buriz, en Guitiriz.

Para muchos estos cementerios son auténticas obras de arte donde juegan un importante papel las luces y las sombras, al igual que la altura, ambas características destacadas de la arquitectura gótica. Por eso, desde algunos ámbitos luchan para obtener una mayor protección —en la última ocasión el BNG planteó en el Parlamento su declaración como BIC—.

"Penso que era algo positivo porque inflúe na súa conservación e terían unha maior protección", valora Félix Villares, el responsable de Patrimonio de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol, mientras Alfonso Blanco, de Xermolos, añade: "Merecen un respecto, unha valoración e un agradecemento a ese mundo de canteiros que os levou adiante".



Inscripciones curiosas

Otra de las peculiaridades son las inscripciones que se pueden encontrar en los cementerios, haciendo referencia al destino del alma o a la fugacidad de la vida, con advertencias incluidas.

Una de las más antiguas, de 1896, aún se puede leer en el antiguo y abandonado cementerio de Xermade: "El término del cuerpo/ aquí lo beis/ el del alma/ según obreis". Hay otro similar también en el ya desaparecido cementerio de A Vila, en As Pontes: "Cual te ves, me vi/ cual me ves, te verás./ Trae esto a la memoria/ y no te condenarás".

Acceso al cementerio de Codesido. C.Arias

De 1907 reza uno en Cazás (Xermade): "Considerad que el cuerpo/ aquí viene a reposar/ aparte más la suerte del alma/ será según el obrar". Y de un año después, 1908, hay otra inscripción en Codesido (Vilalba): "Hoy por ti, por ti mañana/ a este lugar de olvido/ va la vanidad humana/ y el alma a su merecido".

También se pueden encontrar otras en Piñeiro (Xermade) —"He sido lo que eres/ y serás lo que soy"—, en A Graña de Vilarente (Abadín) —"Contempla lo que eres/ y lo que serás/ Dedícame una oración/ por caridad"— o en el cementerio parroquial de Meira: "Recuerda que has de morir".

También hay versículos de la Biblia, como en Muimenta (Cospeito): "Yo soy la resurrección y la vida", del Evangelio de San Juan. Pero si una cita es reconocida en la zona es la del camposanto de Trobo (Begonte), la única en gallego: "Aquí están os nosos ósos/ agardando polos vosos".

Cementerio de Trobo. C.Arias

Epitafios en gallego

El uso del gallego es justo la base del trabajo del profesor Bernardo Penabade, del proyecto Neo, que estudia las inscripciones en esta lengua en diferentes cementerios de Galicia. En el de Os Vilares, en Guitiriz, colaboró con el proyecto que promovió Raúl Río: 25 de los 251 panteones tienen despedidas en gallego.

También participó con otra iniciativa en Meira, tras la que se puso en marcha una exposición en la iglesia de Santa María, bajo el título Os adeuses eternos. En los cuatro cementerios de la localidad, el parroquial de San Roque, el municipal de A Salgueira, el de Seixosmil y el de la iglesia de As Dores de Paderne, se localizaron 18 placas en gallego.

De ese proyecto, nacieron las visitas guiadas al cementerio de San Roque que organiza la Oficina de Turismo de Meira —había una prevista este fin de semana pero se canceló por el mal tiempo—. "Xa fixemos dúas e funcionaron moi ben. é unha actividade que ten moi boa acollida", dice Yoani Jartín, la responsable de esta entidad, que explica que en esta actividad se aborda "a evolución do cemiterio e a súa historia, a arquitectura civil, como medrou e englobou a parte que non estaba sacralizada... e tamén a distribución e os propios epitafios".

Sepulturas de gente conocida

En las visitas a los cementerios, otro de los reclamos son las sepulturas de gente famosa o reconocida. En Terra Chá, una de las tumbas más visitada es la de Xosé María Díaz Castro, al que se le otorgó el Día das Letras Galegas en 2014. Está en el cementerio de Guitiriz y Xermolos organiza un acto de homenaje, con ofrenda floral incluida, cada 2 de octubre, coincidiendo con el día de su fallecimiento. "Tamén hai algunha visita especial, dalgún estudoso, fóra desa data", dice Alfonso Blanco, de Xermolos.

La tumba de otro escritor, Xosé Chao Ledo, está en el pórtico de la iglesia de Mourence, en Vilalba. "Está na parte dereita do pórtico, no centro hai un cura, e hai xente que nin o sabe", dice Félix Villares, que indica que "tamén hai enterramentos interesantes na igrexa de Samarugo, que é das poucas igrexas da zona que ten dentro do propio templo".

En el cementerio de Vilalba se halla la tumba de Lois Peña Novo —el Iescha organizó algún homenaje— y hay otros nombres conocidos entre sus lápidas, que fueron trasladados del viejo, hoy parque Rosalía de Castro, como Antón Peña Novo, Manuel Mato Vizoso, José Luís García Mato o Carmiña Prieto Rouco. También descansa allí Bernardo García Cendán.

Represaliados

En el camposanto de Santa Mariña, en Guitiriz, están enterrados los cuerpos de los ocho represaliados hallados en la fosa común que se exhumó en 2019. "As familias coas que contactamos prefiriron que quedasen alí", dice Alfonso Blanco, que habla de un panteón especial con una piedra en el suelo que recuerda lo que durante tantos años estuvo olvidado: sus nombres. En la entrada del mismo cementerio hay un monumento a Os Irmáns da Lexía, apresados en el municipio y fusilados en A Coruña en el 36, a los que se les rinde homenaje todos los años en agosto, en un acto en el que colaboran los Riazor Blues.

En el cementerio de Loentia, en Castro de Rei, también se recuerda a Severino Rivas Barja, otro represaliado: "Que fue Alcalde de Castro de Rei, nacido el 13 de septiembre de 1875. Lo asesinaron en Portomarín los falangistas el día 29 de octubre de 1936. Volvió a casa para descansar en paz el 19 de agosto de 2005", reza su lápida. También tiene una placa en la que se lee: "Papá descansa en paz. Te lo pide tu hijo mimado".

Otro represaliado, José Antonio Rivas Carballés, descansa en el cementerio de Fraialde, en Pol, desde 2011, después de ser fusilado en agosto del 36 y estar desaparecido durante décadas.

Ornamentación misteriosa

En San Pedro do Eume, en As Pontes, se localiza un cementerio muy singular ya que sobre las sepulturas de gran parte de las tumbas que hay en el suelo están colocadas, de una forma llamativa y curiosa, decenas de conchas. El origen de esta tradición es desconocido.

Cementerio de San Pedro de Eume, en As Pontes. M.Mancebo

El único civil

Dentro de las curiosidades, en la comarca chairega hay un cementerio civil en Moncelos, en el concello de Abadín, y cuenta con una única persona enterrada allí.