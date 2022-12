Sergio Marey: a arte como medio de loita e de protesta

"Estou deixando a moda un pouco máis afastada, debido á súa situación actual, e centrándome noutras formas de expresión artística que tamén me gustan e me motivan". Así relata o polense Sergio Marey a súa situación a día de hoxe, onde segue creando pezas de arte, a pesar de non facelo no seu ámbito habitual.

O que se mantén como sempre é o carácter das súas obras, cun compoñente reinvindicativo e social que forma parte da súa esencia como artista, xa cando se adicaba soamente á moda. E é que, xa sexa como ilustrador ou como poeta, as súas pezas están cheas de significado e de intención, así como o estiveron, dende os seus comezos, as súas coleccións, e así como o están as súas verbas cando conversas con el.

A expresión 'quedar de brazos cruzados' non existe no seu vocabulario, e cando a moda entrou na "difícil situación que atravesa, xa que cada vez vai máis cara ao consumismo", como el mesmo explica, non perdeu o tempo e buscou outras saídas para as súas ideas, sempre coa vertente artística entre cella e cella.

Outro tema que nunca falta nas súas creacións é Galicia, a súa terra. Xa sexa na moda, na ilustración ou na escritura, a comunidade autónoma que o viu nacer sempre vai ter un oco privilexiado nas mesmas.

'Zarpa', a ilustración que se expuxo no Museo Reina Sofía. EP.

Dentro destas novas aventuras, unha delas, que rematou o pasado sábado, foi a de participar na exposición Las cartas sobre la mesa, promovida pola asociación Unha Gran Burla Negra, coa súa ilustración Zarpa, que "representa a situación actual do téxtil en Galicia, onde Inditex e outras multinacionais dominan o sector e rouban e copian deseños de xente máis humilde", explica Marey, que se mostra "encantado e feliz con esta oportunidade".

"Eu xa coñecía a asociación e que contactaran conmigo para participar foi algo moi bonito e estoulles moi agradecidos", explica o polense, que veu así como a súa ilustración foi exposta no Museo Reina Sofía, un dos máis importantes de España.

Ademais disto, en novembro saíu á venda o seu primeiro poemario, Escordadura sentimental. Onde o odio e o amor conflúen, unha obra de carácter intimista que lle serve a Sergio Marey para estrearse no mundo da escritura, sumando así outra vertente artística máis ao seu amplísimo repertorio.

"Cando facía moda, o meu traballo xa era bastante poético en relación ao que deseñaba e ao que creaba, entón para min a poesía sempre foi algo que me axudaba no meu traballo e me acompañaba, e ao presentar unha colección estaba aí dalgún xeito, xa fose na música ou na lírica", explica o deseñador sobre a súa relación anterior con este xénero literario.

O tema principal do poemario é, como explica o propio autor, "unha relación amorosa propia e as maneiras que tiña eu de expresar todo o que esta me producía, xa que era cun home heterosexual, e foi complexa".

"Para min esa etapa implicou intentar comprender como esa persoa se estaba deconstruíndo ou o seu camiño, e enfrontarme a esas realidades, e a poesía foi o meu método de escape, de poder expresar o que non me saía a través das palabras", apunta Sergio, que tamén indica que "funciona como fotolibro, xa que inclúe fotos feitas por min".

Sergio Marey, nunha foto da súa última serie téxtil, Decreto 79/2010. EP.

En canto á moda, que ten máis afastada pero non deixa de lado, a súa última serie téxtil, de prendas que non están á venda e se empregan de forma artística, é Decreto 79/2010, a través da que Sergio fai "unha denuncia das políticas lingüísticas tanto de Galicia como a nivel estatal, en relación ao galego, que é a única lingua que perde falantes".

Ademais de todo isto, Sergio Marey tamén iniciou un traballo de recollida de tradición oral en Pol coa idea de "darlle voz a un concello esquecido na historia, coñecer que foi, que é e que pode ser, empregándoo tamén como un método de autocoñecemento", conta.

Xa pensa ademais en novos proxectos, sempre coa arte e coa reivindicación e a loita social como eixes centrais, de diferente índole e en diferentes ámbitos, consolidando así aínda máis a súa polivalencia.

"Teño dous proxectos a nivel persoal, un sobre o empoderamento da reciclaxe de moda como maneira de encarar o futuro, e outro sobre a problemática do eólico e o impacto medioambiental que está a ter", explica Sergio Marey, ilusionado con eles.