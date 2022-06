El arreglo en Alba de un monumento "aos caídos" enfrenta a Vilalba Aberta y PSOE

La responsable de organización de Vilalba Aberta, Mónica González, avanzó este jueves que su formación pediría explicaciones al gobierno del PSOE por la "reparación do panteón que homenaxea aos caídos na parroquia de San Xoán de Alba". Censura que "permita unha restauración abertamente ilegal que, por se fose pouco, non contaría coas perceptivas autorizacións de Patrimonio e Camiño de Santiago", que serían necesarias dada su ubicación, junto a la iglesia parroquial y en una zona de paso de la ruta jacobea.

Vilalba Aberta acusa así al gobierno local socialista de "incumprir" tanto la "lexislación vixente" —se cita el artículo 15 de la Ley 52/2007— como "os seus propios compromisos", recordando que ya hace más de un año que "o goberno do PSOE anunciara a bombo e pratos a vindeira catalogación de elementos que incumpran a lexislación en materia de Memoria Histórica, paso previo á súa retirada".

Desde el PSOE han salido al paso de estas consideraciones, aclarando que el Concello "é coñecedor" de las obras y "ten formalizado un informe das actuacións feitas e das pretendidas", información que se trasladó, inciden, a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

El monumento está en la explanada frente a la iglesia de Alba y recuerda a una decena de vecinos fallecidos entre 1937 y 1939

"As obras consisten na retirada dun pequeno muro de protección, moi deteriorado co paso do tempo e na retirada da parte superior do monumento onde figura gravada en pedra a lenda Recordad a los caídos por dios y por España", explican desde el PSOE, lamentando que Vilalba Aberta critique "sen saber as razóns obxecto das obras a realizar".

"Se as obras consisten na retirada da lenda que claramente incumpre a Lei de Memoria Histórica, a pregunta que nos facemos é que é o que realmente critican", se preguntan los socialistas.

PANTEÓN. El monumento objeto de la polémica se localiza en la explanada frente a la iglesia de Alba y recuerda a una decena de vecinos fallecidos entre 1937 y 1939.

Hace alrededor de un año, la balaustrada que lo rodeaba apareció rota —se cree que por el golpe de un camión—. Ahora, al volver a celebrarse las fiestas de San Xoán, los familiares de los vecinos nombrados en el panteón se reunieron y acordaron retirar el escombro y el resto de la estructura dañada, al entender que podría ser un peligro, y pintarlo.