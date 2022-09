Arrancan las obras para la renovación integral de la vilalbesa Rúa da Pravia

Las obras de renovación integral y humanización de la Rúa da Pravia, con las que se convertirá en un bulevar la principal vía del casco urbano, instaurando en ella definitivamente el sentido único en dirección a Mondoñedo, arrancan en la jornada de este miércoles. El Concello firmó el martes el acta de replanteo con la empresa Ovisa Pavimentos y Obras S.L.U, adjudicataria de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses.

El presupuesto de este proyecto asciende a 935.774 euros, de los que la Diputación de Lugo aporta 500.000 y el Concello el resto. La partida más importante, de unos 600.000 euros, se destinará a instalar una nueva red de abastecimiento que solucione los graves problemas existentes.

Precisamente los primeros trabajos en la calle serán para instalar una tubería exterior provisional, a modo de bypass durante las obras, con entronques en cada inmueble para garantizar el suministro de agua.

"É unha cuestión importantísima para nós. É unha medida de seguridade para deixar de usar xa a obsoleta instalación de fibrocemento e evitar riscos", explicó el edil de Infraestruturas, Luis Fernández, que avanzó que se empezarán a instalar los entronques en el margen izquierdo, cuyas tuberías están en peor estado, y que los trabajos se realizarán entre esta semana y la siguiente. Al finalizar estos, empezarán las obras de remodelación.

Con esta se pretende ganar espacio para el tránsito peatonal, creando una plataforma única, ampliando las aceras, garantizando la máxima accesibilidad e introduciendo zonas verdes, para integrar esta vía con la Alameda Basanta Olano creando un nuevo espacio de encuentro para los vecinos y visitantes.

Habrá un carril central de tres metros para el paso de vehículos y, en sus márgenes, bandas de 2,2 metros de pavimentos permeables que alternarán las zonas verdes con los aparcamientos.

También se prevén secciones soterradas para las redes aéreas de telecomunicaciones y electricidad y la instalación de iluminación con tecnología led de bajo consumo.

Sin cortes de tráfico, por ahora

Esta primera intervención para cambiar el suministro de agua no afectará a la circulación por la Rúa da Pravia, pero sí se verá afectada parcialmente mientras se ejecutan el resto de los trabajos.



Organización

El Concello informó ayer de que "polo de agora non están previstos cortes de tráfico ou cambios na circulación" y que, en caso de haberlos, se "avisará con antelación". Luis Fernández explicó además que no se cortará la calle durante las obras, "salvo algunha excepcionalidade", y que primero se trabajará en un lado de la vía y luego en el otro, para mantener la circulación.



Rotondas

Se construirán dos, una en cada uno de los extremos de la Rúa da Pravia, para "solventar os problemas de tráfico existentes, mellorando a súa fluidez".