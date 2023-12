A "árbore" de Caldaloba medra con dous libros máis de poesía

O Museo das Aves de Cospeito acolleu onte a presentación das obras gañadoras do quinto Certame de Poesía Torre de Caldaloba, un acto no que os presentes quixeron enxalzar o valor da creación literaria e dun proxecto que naceu no rural para potenciar "ese símbolo non só de Cospeito e a Terra Chá, senón tamén de Galicia", afirmou o rexedor, Armando Castosa, en referencia á fortaleza que dá nome a esta iniciativa cultural, promovida polo Concello e a Asociación Cultural San Martiño de Pino, en colaboración con CulturaliaGZ.

O italiano Maurizio Polsinelli, con Cartografía dos tránsitos, e Mercedes Rodríguez Bolaño, con Caeiro, puideron ver por fin en formato físico os seus poemarios, que acadaron o primeiro e o segundo premio, respectivamente, da quinta edición do certame.

"Hai cinco anos empezabamos un proxecto moi ilusionante, fermoso, e tamén difícil neste mundo literario e de poesía. E imos cubrindo etapas", asegurou Castosa, que fixo ademais un alegato a favor da creación literaria, "algo extraordinario polo difícil que é".

Inés Lozano, da asociación San Martiño de Pino, agradeceu ao Concello a aposta por esta convocatoria. "Sentímonos moi orgullosos de que nos deixasen levar esta iniciativa adiante, porque unha asociación pequena non podería facela", dixo.

Na mesma liña se manifestou Martiño Maseda, de Culturalia GZ, que amosou a súa "gratitude ás persoas que estades ano tras ano dándolle pulo" ao certame e a súa ledicia porque "vaiamos vendo medrar a árbore de Caldaloba, que xa leva dez pólas", en referencia aos dez poemarios que xa levan publicados.

Castosa recolleu esta metáfora para amosar o compromiso do Concello co Certame de Poesía Torre de Caldaloba. "Aquí seguimos renovando esperanzas e mantendo compromisos, para continuar con este certame e que sigan medrando as súas pólas. Mentres poidamos, ímolo manter", afirmou o rexedor cospeités, acompañado pola concelleira de Cultura, María José Paredes.

Santiago Martínez, da editorial Tristán, responsable da edición dos poemarios gañadores, eloxiou a aposta do Concello por esta proposta e lamentou que haxa casos nos que queren deixar de facer este tipo de convocatorias ao considerar que a poesía non interesa. "A poesía é unha fiestra aberta ao mundo, que nos permite ser nós. A nós fáisenos un agasallo deixándonos editar estes dous poemarios, moi diferentes, pero cunha forza moi grande", dixo.

Os premiados tamén interviron e leron uns versos. Ademáis, Mercedes Rodríguez destacou ás mulleres da directiva da asociación de Pino, "porque elas son as que terman da memoria dos pobos de Galicia".

Maurizio Polsinelli pola súa parte dixo que era "de pouco falar", pero si de tocar, e así foi. Interpretou varias pezas ao piano formando o dúo 2naFronteira con Carmen Penim, que puxo a voz.