Dicen que todos los bebés traen un pan bajo el brazo. Alejo Fernández quizás traía varios, aunque ni él lo sabía. Nació hace 31 años en Ourense, se fue a estudiar a Santiago y luego a Madrid, donde trabajaba como analista financiero en una gestora de fondos de inversión. Pero siempre mantuvo su relación con Castro de Rei, de donde era su padre. La pandemia y una enorme casa disponible lo animaron a él y a su pareja, Daniela Herrera, de Cartagena de Indias, a dejar el centro de la ciudad para ganar libertad, y lo que fue un paso temporal "para respirar" se convirtió en un cambio de vida a través de una apuesta con mucha miga.

"Aquí venía a veranear hasta los 18 años. Era de mis abuelos. La heredó mi padre y se me presentó una oportunidad. Nunca me había parado a pensar en cambiar de vida", explica Alejo desde una vivienda indiana, con 600 metros cuadrados y tres hectáreas de terreno, que ha convertido en su particular centro del mundo.

"Durante la pandemia estuve teletrabajando y cuando me dijeron de volver decidimos quedarnos. Tenía un buen colchón y el paro. Teníamos la idea de montar algo, pero me planteé un año de estar quieto, parar, pescar...". Pero su parón fue más corto de lo esperado y, por casualidad, iniciaron un negocio de elaboración de pan artesanal que está siendo un éxito y que ya visitó el famosísimo cocinero escocés Gordon Ramsay, que grabó con ellos un capítulo para la nueva temporada de su serie con National Geogaphic.

"Siempre me gustó mucho el pan, aquí había un horno pequeño y empecé a cocer, para nosotros, pero me empecé a meter en el tema y un día de tontería vendí un pan en el bar, a un cliente, otro, otro... y se hizo una bola de nieve", relata Alejo con la sonrisa del que sabe que lo está haciendo bien pero aún se sorprende.

El primer pan lo vendió en 2020. Hoy, después de crear un obrador artesanal y de incorporarse los dos al negocio, Pan de Azúmara, elaboran entre 200 y 300 piezas al día que venden a través de un distribuidor en negocios de Castro, Castro de Rei, Muimenta o Lugo, donde se están expandiendo. "Tenemos más demanda que oferta, pero tampoco es la idea aumentar mucho las cifras, queremos consolidarnos, no perder calidad", apuntan, mientras señalan que su objetivo también es seguir restaurando la casa.

Hacen bollos -de cerca de un kilo y de medio- y barras. Todo su pan es de masa madre, elaborado con harina del país (de producciones de la zona y molido en el Molino de Isabel, en Goá, Cospeito) y el proceso es totalmente artesanal. Amasan ellos y calientan el horno como se hacía antiguamente, con la leña dentro que después retiran para meter el pan. "Es mucho más laborioso, pero el sabor es totalmente diferente", explican.

"Si me dicen hace cinco años que estaría aquí haciendo pan pensaría que estaban chalados, pero ahora ya me creo cualquier cosa. Dentro de cinco años a lo mejor vendemos chicles en Mongolia", apunta entre risas, mientras reconoce que ambos trabajan muchísimo más que en Madrid pero que les gusta la vida en el rural: "La paz, la tranquilidad, el verde". "Nunca me gustó la ciudad, es una cárcel muy grande", dice, aunque reconoce que si algo echan en falta es la "impersonalidad".