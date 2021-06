Un centenar de alumnos de quinto y sexto de primaria del Ceip A Magdalena disfrutó de un aprendizaje real en pista gracias a las jornadas sobre seguridad vial promovidas por el Concello de As Pontes, a través de las concejalías de seguridad ciudadana y deportes, en una iniciativa que nació en 2018 pero que con la pandemia sufrió un parón.

"El año pasado no se pudo hacer y este no lo ofertamos mucho, pero aún así el colegio de A Magdalena mostró interés", explicó el jefe de la Policía Local de As Pontes, Anselmo Pellón, el encargado de coordinar una formación que busca concienciar, prevenir y educar en materia de seguridad y civismo al alumnado de primaria.

Fueron los propios agentes los que impartieron esta formación, centrada sobre todo "en la seguridad en bicicletas y patinetes". "Desde la DGT nos insisten en la necesidad de incidir en esta cuestión entre los más jóvenes", añadió Pellón, explicando más detalles sobre esta iniciativa que en ediciones anteriores se trasladó a todos los centros educativos de la localidad, llegando incluso a ofertarse entre unos 300 jóvenes.

En esta ocasión, 108 escolares del Ceip A Magdalena tuvieron la oportunidad de recibir una sesión teórica de "aproximadamente media hora" en la que aprendieron cuestiones sobre la nueva normativa de circulación en este tipo de vehículos, así como otras normas básicas que van desde "ponerse el casco a señalizar con las manos cualquier maniobra" para alertar a otros conductores de los movimientos.

A continuación, pudieron poner en práctica todos estos nuevos conocimientos adquiridos en el propio circuito de seguridad vial con el que cuenta el Concello de As Pontes, ubicado en el recinto de la pista de karts.

Subidos en bicicletas, triciclos y otros vehículos también de pedales, los alumnos ponteses tuvieron que sortear varias rotondas, rectas y curvas interiorizando el significado de señales como el stop, el ceda el paso o las distintas luces de los semáforos, siempre bajo la atenta mirada de los agentes y de voluntarios de Protección Civil, que también colaboraron en la actividad.

"Se va cambiando la señalización del circuito para que sea más entretenido y para que tengan que pensar qué tienen que hacer", añade el jefe de la Policía Local, muy implicado en cuestiones de seguridad vial que son fundamentales para educar a los conductores del futuro.