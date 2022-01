Apostas por un novo modelo nas rúas de Vilalba

As últimas actuacións de reforma e acondicionamento de espazos en Vilalba, unidas á elaboración de novos documentos e estudos, van encamiñadas a darlle unha nova visión e funcionalidade ao casco urbano, buscando unha mellor convivencia entre a circulación de vehículos e a de peóns, dándolles cada vez máis protagonisno a estes.

O Concello de Vilalba continúa coa elaboración do plan de mobilidade, ao que se une nestes días a nova ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, que se aprobou inicialmente no último pleno e que actualmente está en período de exposición pública.

Nela defínense os límites de velocidade das vías urbanas —de 20 quilómetros por hora nas de plataforma única, de 30 nas dun carril e, previsiblemente, de 50 nas vías principais cun carril por sentido—, a normativa para os patinetes eléctricos ou para os coches de ‘escape libre’ —que estarán prohibidos— ou a regulación das autorizacións para o acceso ás rúas peatonais —Porta de Cima, Rúa dos Pepes e Basanta Silva—, entre outros asuntos.

Pero a iniciativa máis importante e esperada que regula este novo documento é a referida á ordenación do espazo para estacionar, concretamente coa posta en marcha dunha zona azul e o acceso controlado ao aparcamento subterráneo da Praza da Constitución.

A primeira abarcará a Rúa da Pravia, Campo de Puente ata o cruce coa Rúa Domingo Goás, a Rúa Plácido Peña ata a intersección coa Rúa das Pontes e a Rúa Xosé María Chao Ledo e a Avenida Terra Chá ata a Rúa Guitiriz. Nelas poderá aparcarse un máximo de 90 minutos de luns a sábado (agás festivos), de 9.00 a 14.00 horas.

O Concello xa iniciou o pintado destas vías e está estudando o sistema de control, que probablemente será por medio duns parquímetros solares.

No caso do párking subterráneo, o tempo permitido é o mesmo e o horario será de luns a venres, de 9.00 a 19.00 horas, e os sábados, de 9.00 a 14.00.

Outra das iniciativas que se levará a cabo en breve é a renovación dos sinais de tráfico e indicadores de direccións e servizos, colocando uns de estética urbana, acorde ao contorno, e a elaboración dos chamados carteis metro-minuto, nos que se indica a distancia que leva chegar dun punto determinado da vila a outro.

Estas actuacións únense ao plan de mobilidade, o cal inclúe a proposta de facer unidireccional a Rúa da Pravia, aproveitando as obras que hai que facer na traída municipal tras o derrubamento da Casa das Maragatinas. Actualmente estase a redactar o proxecto das obras, que buscarán a humanización e dar un maior protagonismo aos peóns na arteria principal de Vilalba.

Este foi o obxectivo tamén que se fixou o Concello noutras actuacións que fixo este ano, como foron as acometidas nas rúas Calvario e dos Pepes ou no barrio das Pedreiras e o novo aparcamento no casco antigo, e as que están programadas na Travesía dos Castros, cuxos traballos xa empezaron, ou na Rúa da Emigración.