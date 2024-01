Vilalba aposta polo medio ambiente

O proxecto de mellora do ciclo da auga de Vilalba, para o que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) e o Concello firmaron un convenio por valor de 3,2 millóns de euros, xa ten a súa primeira fase rematada. Esta centrouse en actuacións para modernizar a depuradora e a rede de saneamento, co obxectivo de poñer fin ás verteduras sen tratamento adecuado ao río Magdalena.

Os traballos desta primeira fase, que contou cun orzamento de máis de 1,5 millóns de euros, serviron para ampliar o pretratamento da estación depuradora de augas residuais (Edar) e a construción dun tanque de tormentas para a laminación e regulación de caudais cando se producen choivas intensas. Estas obras permitirán reter no tanque as primeiras augas de choiva, máis contaminadas, e envialas posteriormente á Edar para o seu tratamento, evitando desta forma os vertidos.

Estas primeiras actuacións evitarán os vertidos recurrentes que se producen ao río Magdalena

"Son unhas obras moi importantes para Vilalba, que nos permiten avanzar coa mirada posta en solucionar un problema recurrente que afecta, por un lado, ao noso medio natural, e por outro, a moitas familias de Vilalba", explica Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba.

Dende a CHMS destacan que con estas actuacións solucionarase "a problemática antiga e recurrente de vertidos" que sofre o río Magdalena e darase "un mellor servizo a 10.000 persoas", xa que a depuradora verá duplicada a súa capacidade de tratamento.

Unha vez rematada a obra civil, que se iniciou en xullo de 2022, e a instalación de equipos electromecánicos, os traballos nas últimas semanas estiveron centrados na electrificación de equipos, na urbanización das zonas afectadas polos traballos e no peche do edificio de pretratamento mediante a instalación da súa cuberta, as portas de acceso e demais acabados interiores e de fachada.

Na segunda fase, melloraranse as Etap de San Simón e das Cañotas e conectarase todo o polígono á Edar que hai nel

Tras a construción do tanque de tormentas e a mellora do pretratamento na propia Edar, haberá outras actuacións para mellorar o ciclo da auga no concello vilalbés, incluídas no convenio que firmaron ambas institucións a principios do ano pasado.

Na seguinte fase, as obras centraranse na mellora do abastecemento da traída municipal, que tamén dá problemas cando chove intensamente, chegando a auga turbia ás vivendas. Así, dotarase ás Etap de San Simón e das Cañotas de decantadores lamelares que depuren os vertidos antes da súa saída ao cauce.

Tamén está prevista a conexión de todo o polígono industrial á Edar que hai nel e a renovación do sistema de saneamento e depuración no barrio do Campo de Cristo, en Goiriz, xunto á N-634.