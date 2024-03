Unha aposta pola micoloxía

Dentro das terceiras Xornadas As Pontes, Terra de Cogomelos, que promove o Concello pontés nunha aposta por poñer en valor a micoloxía no municipio, arrancan este sábado 23 as saídas ao monte. E será Hugo Fernández, de MycoGalicia Plantae, da Universidade de Vigo, o encargado de guiar a primeira ruta, centrada na identificación de flora e fungos primaverais.

Os afeccionados á micoloxía aínda poden inscribirse a través do número 604.04.73.37 ou do correo electrónico [email protected]. Pero esta non será a única saída. Apunten!

Os adultos poderán participar o próximo 6 de abril nun paseo polo mundos dos liques, unha actividade que guiará a pontesa Graciela Paz, tamén da Universidade de Vigo. E os máis pequenos de todos os centros educativos de primaria e secundaria terán os seus propios paseos micolóxicos para identificar especies, da man da asociación Poupariña.

A primeira cita —tras cancelarse a excursión co Ceip Santa María polo mal tempo e que aínda está pendente de organizarse— será o 3 de abril cos alumnos do IES Moncho Valcarce. O 9 está programada outra con escolares do Ceip A Madalena e o 24 será o turno do alumnado do Ceip A Fraga.

O 20 de abril, o divulgador e micólogo Luis Cuba guiará un roteiro en bicicleta de identificación de cogomelos primaverais e, o 27 de abril, Rubén Villasenín e Miriam Miramontes, da asociación Amabul, serán os encargados de guiar unha saída ao monte para familias que se centrará nos cogomelos como recurso ambiental e pedagóxico.

Dentro das xornadas, ademais, continuarán as charlas, haberá obradoiros de cociña e varios concursos gastromicolóxicos.