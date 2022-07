La apicultura convertida en un juego de niños en As Pontes

Con el objetivo de implementar iniciativas que fomenten la aproximación al mundo de las abejas, la Casa do Mel de Goente acaba de poner en marcha una propuesta novedosa en la que la apicultura se ha convertido en un auténtico juego de niños.

Y es que los más pequeños son los protagonistas de la recién estrenada asociación Apieume, Soños do panal, cuyo proceso de creación no sería posible sin su implicación y sus brillantes y ocurrentes ideas.

A través de una serie de dinámicas, en el primer encuentro que se celebró el pasado 11 de junio, los participantes, niños y jóvenes de entre seis y 14 años procedentes de As Pontes, Vilalba, Xermade, Ferrol, Narón, Ferreira de Pantón, Ares, Viveiro, As Somozas, A Capela o Arteixo, comprendieron la importancia de trabajar unidos con un objetivo común: crear una asociación desde cero.

"O proxecto pretende dar forma a toda a participación que xa veñen facendo os máis novos de xeito informal", indican desde la Casa do Mel, que entienden que resulta "fundamental contar co seu punto de vista e que teñan un papel activo" dentro de la entidad para asegurar así su futuro y continuidad.

En el proceso de descubrir el movimiento asociativo y ampliar conocimientos sobre apicultura, estos jóvenes también han podido adquirir otros valores como la responsabilidad, el diálogo, la empatía y la asunción de compromisos.

Visita de los niños al apiario donde están sus colmenas. EP

Así fueron ellos quienes decidieron el nombre de la asociación. "Apieume y Soños do Panal fueron las dos opciones más votadas y finalmente acordaron entre todos que uno fuese el nombre y el otro el slogan de la asociación", explica Martina Díaz, socia de la Casa do Mel y quien se encarga de promover las actividades para este grupo de miniapicultores.

En otro de los encuentros celebrados hasta el momento —hay reuniones periódicas una vez al mes, siendo la siguiente el próximo día 28—, y con votación en sobre cerrado, "les propusimos hacerlo a mano alzada y solo uno quería descubrir el sentido de su voto", confirma entre risas Martina, se eligió a los miembros que conforman la directiva —todos tienen su espacio y responsabilidad—.

Pero antes de la decisión y de emitir el voto definitivo, los candidatos presentaron ante el resto de integrantes sus programas electorales —uno incluso lo hizo por videollamada al no poder asistir por tener covid— con el objetivo de escoger al mejor.

Así, entre las propuestas, hubo quien prometió "aportar o que sexa necesario para manter vivas as abellas", o el que aseguró que conseguiría "buscar formadores" o animar a la Casa do Mel "a proporcionar cursos de formación» y «talleres de manualidades ou para facer comida con mel".

Finalmente, y tras una dura deliberación, Mar se convirtió en la primera presidenta de Apieume, Soños do Panal. La acompañan en la directiva Ángel, como vicepresidente; Xela, como secretaria, y Sara, como tesorera. Como vocales están el resto de integrantes: Xan, Hugo, Alba, Sabela, Xabier y Antón —que se encargarán del mantenimiento de las colmenas—, además de Erea y Sarela —que llevarán la cartelería de la asociación—.

Taller en el que decoraron las colmenas con dibujos de abejas. EP

"Destinarase unha partida económica para este proxecto que será incluída nos próximos orzamentos. Os participantes no grupo contarán cun par de colmeas cedidas pola Casa do Mel —recibieron otras dos de regalo, una del programa de selección y otra de otro socio y padre de uno de los niños— e ocuparanse do seu mantemento, de extraer e comercializar a súa produción e de realizar outras actividades como impartir un curso de iniciación á apicultura, a elaboración dun taller de cera, a realización dunha cata de mel e do traballo de laboratorio necesario para determinar a calidade do produto", explican desde la Casa do Mel.

Además, la entidad pontesa confirma que también habrá cabida para "aquelas iniciativas e propostas que vaian xurdindo no seo do grupo e se axusten aos principios do proxecto".

En esa línea de trabajo, y con el objetivo siempre presente de que los pequeños apicultores disfruten de este mundo acercándose a él de una manera lúdica y divertida, no solo han podido decorar sus colmenas con llamativos dibujos o aprender a colocar la cera en los cuadros de las mismas, sino que se han enfundado en sus trajes y han podido ver de cerca el apiario donde estarán sus abejas.

Esos animales tan importantes que pasarán a formar parte de su día a día, y que podrán ser un reclamo para aquellos niños que tengan interés y que deseen sumarse a un proyecto pionero que tiene todavía muchas páginas en blanco en las que escribir su exitosa historia.

Puerta abierta al mundo de las abejas

La Casa do Mel está ubicada en Goente, en una de las entradas al parque natural de As Fragas do Eume, en el municipio de As Pontes. La asociación de apicultores tiene como objetivo apoyar técnicamente a los que practican esta disciplina, ampliando sus conocimientos y ayudando a desarrollar con calidad sus explotaciones para conseguir una mejora en la obtención de productos de la colmena. Además, trabaja en la divulgación y sensibilización con el mundo de las abejas entre los visitantes.

Actividades

Actualmente ofrece formación y asesoramiento en materia apícola realizando cursos de iniciación y perfeccionamiento y jornadas encaminadas al apoyo técnico. Además, forma en extracción y envasado de miel, en fundido y laminado de cera y dispone de un servicio de laboratorio para el control de calidad de la miel. También gestiona el museo, que cuenta con exposiciones permanentes, y la posibilidad de realizar visitas libres o guiadas, y a través del que se organizan talleres de cera, degustaciones o catas.

Venta

En las instalaciones también hay venta directa de miel y de otros productos de la colmena como polen, jalea, cera o cosmética. Una vez al año se organiza una gran feria.

500 socios

La entidad, que el próximo año cumple sus dos décadas de vida, consiguió llegar a esta cifra de asociados en mayo. Estos proceden de las cuatro provincias gallegas.