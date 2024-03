Dos apicultores chairegos ganan la cata de la Casa do Mel en As Pontes

El guitiricense Amador Carballeira y el xermadés Rubén Amarelo se alzaron con los grandes premios de la cata impulsada por la Casa do Mel de Goente, una cita que demostró una vez más su poder de convocatoria, con 33 participantes, entre los que había apicultores de toda Galicia.

"Foi unha boa cata", valoraron desde la Casa do Mel, que desde hace tres años apuestan por hacerla como una convocatoria propia y no dentro de las Xornadas Apícolas de octubre. "Era moi xusto para entregar as análises con todo o traballo. Colaboramos na cata de San Simón da Costa en Vilalba e na do Mel de Montaña de Muras e temos saturado o laboratorio", explican desde una entidad que ya supera los 600 socios.

De las 33 mieles que se presentaron, con 13 claras y 20 oscuras, solo unas pocas pasaron a la cata final este domingo. En las oscuras el premio fue para el guitiricense Amador Carballeira y Estefanía López, de As Pontes, y Manuel González, de Os Ancares, quedaron finalistas.

En claras, el premio fue para el xermadés Rubén Amarelo, que se llevó galardón doble con otro primero en la categoría de monoflorales. El vilalbés Manuel Fernández, que fue finalista junto a Cristina Sanmartín, de Monfero, también repitió en monoflorales, donde César Castro, de Viveiro, también fue finalista.

"Destacaría a baixa humidade da maioría dos meles, algo moi positivo, e a variedade, aínda que houbo moitos máis escuros porque veu un verán tardío, por iso se nota unha elevada presenza de breixo", destaca Isabel Goti, de la Casa do Mel.

Trofeos de la cata. C.Arias

El jurado estaba formado por los apicultores Francisco López, de Cervo; Julio Trigo, de Ourol; Alejandro Souto, de As Pontes; Javier Vázquez, de O Viveiró (Muras), y Carmen Romero, una nueva incorporación de As Pontes, además de Carmen Toba, que presentó su libro sobre la apicultura en la Costa da Morte.