Aparecen de madrugada cinco coches con las ruedas pinchadas en Muimenta

Un total de cinco coches aparecieron en la madrugada de este martes con varias ruedas pinchadas en Muimenta. Los vehículos estaban estacionados en la Praza Maior, en el centro urbano de la localidad.

Los dueños de los automóviles involucrados, todos de la zona, concretamente de Muimenta, Ponte de Outeiro o Pacios, se dieron cuenta de los hechos de madrugada. Algunos vehículos tenían las cuatro ruedas pinchadas, otros tres y algunos dos. En total, contabilizaron 15 neumáticos manipulados.

"Xa falamos coa Garda Civil e ao longo desta semana poñeremos unha denuncia, pero non sabemos que vai pasar e se isto o cubre o seguro ou non", decía una de las afectadas en una noche de carnaval en la que las "bromas" fueron demasiado lejos.

Esta misma madrugada, en la fachada de la farmacia de la localidad apareció una piel de zorro colgada.

ACCIDENTE. En As Pontes la noche del lunes de Carnaval también dejó un suceso pero solo hubo que lamentar daños materiales. Un coche se fue en una curva en el Rego do Muíño y chocó contra otro coche que estaba aparcado y ese a su vez contra otros dos. "Era un condutor novel e non houbo ningún ferido", explican desde la Policía Local mientras descartan que en este caso el alcohol fuese el desencadenante.