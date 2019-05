Aparecen devorados por el lobo una yegua y un potro en una finca de Muras

Una ganadera de A Balsa, en Muras, denuncia que el pasado martes se encontró por la tarde, en torno a las 16.30 horas, una yegua y un potro de pocos días devorados por el lobo en una de sus fincas en la parroquia de Irixoa.

"O ataque tivo que ser pola tarde, a plena luz do día, porque aínda fora a velos pola mañá e non tiñan nada, estaban frescos", cuenta molesta, precisando que en el mismo ataque otros cuatro potros, que estaban marcados por Puraga, acabaron heridos.

"Este ano é o primeiro que sufrimos, pero o ano pasado xa nos matou outros oito poldros", critica, cifrando en unas 1.400 las pérdidas económicas de esta última incursión del lobo en sus fincas.

Además, denuncia que la presencia es cada vez más habitual en la zona, poniendo en serio peligro la integridad de los propios vecinos. "Na Balsa hai uns días tamén o vimos ás seis da tarde paseando a uns 150 metros das casas. Iso é un sinvivir", añade la ganadera, que ya dio aviso a los agentes de Medio Ambiente.

"Non vale de nada. O ano pasado non deron contestación, cero, non sabemos nada. E esta vez cubrimos os papeis, dixéronnos que se algúns dos poldros feridos morre antes de 45 días que llo poñamos. E a esperar", explica, pidiendo soluciones ante una problemática que cada día les genera pérdidas.