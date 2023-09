Área Recreativa de Mosteiro: Ao son do río e do baile das árbores

Localización

A área recreativa de Mosteiro atópase xunto a vía LU-P-1611, pola que se accede ao centro da vila dende a N-640. Para chegar a este espazo natural, indo dende Meira cara a Lugo, é preciso xirar á esquerda no cruce de Reguntille e continuar recto ata ver á man dereita a área recreativa, 200 metros antes da entrada a Mosteiro.

Sendeirismo

Polo lugar pasa a ruta V Encuentro Astur-Galaico que ao longo dos seus 19,27 quilómetros fai un percorrido por algún dos lugares máis emblemáticos do concello e remata na carballeira de Mosteiro.

Espazo

Na propia área recreativa atópase o muíño do Pacio, un conxunto que forma parte da segunda Reserva da Biosfera máis grande da Península, a das Terras do Miño.

O tempo en familia —non só a de sangue, senón tamén a que escollemos— é un deses tesouros do que os galegos gozamos e ao que lle dedicamos boa parte das nosas xornadas. Especialmente no verán, cando o tempo invita a alargar as xuntanzas e sacar ao aire libre os aveños precisos para converter calquera pradaría nun salón de comidas.

E en Mosteiro, no corazón de Pol, teñen enclaves a varrer que demostran ese gusto seu por xuntarse. Aos pés do Azúmara, hai un cheo de encanto que a natureza se encarga de engalanar para non deixar indiferente a ninguén. E ese recuncho non é outro máis que a área recreativa de Mosteiro, xunto á piscina municipal e ao colexio Rosalía de Castro.

O muíño do Pacio situado ao pé do Azúmara. NOEMI FERNÁNDEZ

Un espazo que coñece ben Iago Fernández, veciño de Silva, que medrou nel e o foi gozando nas distintas etapas da súa vida. "Antes de ir á piscina municipal era sempre o noso lugar de encontro, xunto ás mesas", lembra Iago, que agora frecuenta en menor medida o lugar e faino dunha forma diferente. "Agora acostumo ir coa familia, unha ou dúas veces ao ano, para xuntarnos e comer un pouco de churrasco", confesa este mozo polense que garda un especial cariño por este enclave.

Coma el, son moitos os veciños que aproveitan a área recreativa para xuntarse, gozar dunhas tortillas e nos días de máis calor aventurarse a mollar os pés no río —ou o corpo enteiro, os máis atrevidos—. Pois, o verán é unha desas épocas na que a vida na área recreativa está asegurada. "Teño pasado alí a maior parte das tardes de verán comendo pipas e contando contos cos meus amigos", relata Iago sobre este espazo que cualifica como "ideal".

E é que na área recreativa de Mosteiro, ademais de gozar de tempo acompañado, tamén se pode aproveitar para desconectar da rutina, empaparse da enerxía da natureza e desfrutar da soidade á que poñen son o escorregar do río, o canto dos paxaros e o baile das árbores. Unha auténtica banda sonora que confirma o tesouro que agocha esta área recreativa, que aínda estando ao completo aire libre se converte para Iago nun espazo "moi acolledor" que recomenda visitar a todos aqueles que teñan o pracer de pasar polas terras polenses.