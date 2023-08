Ao paso, ao trote e ao galope pola Chaira

Ao paso, ao trote ou ao galope. Calquera opción é boa para percorrer de punta a punta os recunchos naturais máis fermosos da Chaira ás costas dun corcel ou dun cabalo menos impresionante pero igual de efectivo á hora de facer camiño. Iso é o que deben pensar todos eses afeccionados ao mundo ecuestre que non paran de crecer na comarca.

Un territorio no que hai infinidade de opcións para xuntar aos amantes dos equinos con rutas case cada fin de semana na época na que a climatoloxía tamén acompaña.

Moitas convócanse de maneira independente, pero a gran maioría inclúense dentro da programación doutras celebracións, como foi o caso a pasada fin de semana do San Nicolás do Buriz, en Guitiriz. A ruta naceu incluso antes que a entidade que a organiza. Un grupo de afeccionados decidiu xuntarse para conservar a romaría e despois, no 2019, constituíuse a asociación cultural ecuestre Cabaleiros do Buriz.

Na súa ruta, que é a principal actividade, participaron 80 cabalos e varios carros —coñecidos como ‘sulkys’—. Os xinetes puideron gozar da natureza e de repoñer forzas a medio camiño cuns petiscos.

Ruta cabalar na Romaría Labrega da Chaira, nos Vilares. CRISTINA PÉREZ

No mesmo concello, hai apenas un par de semanas, tamén se celebraba cuns 70 animais unha quedada cabalar, a novena dentro da XXXI Romaría Labrega da Chaira, na parroquia dos Vilares. Alí, ademais de ruta, houbo carreiras e xincana e, como non podería ser doutro xeito, tamén un animado xantar.

E é que a combinación entre ruta e comida é un clásico en todo este tipo de eventos. Así o foi tamén na estrea do Club Cabaleiros de Abadín, entidade que conta cunha década de historia, pero que decidiu o pasado mes de marzo organizar por primera vez a súa xuntanza, que contou con 170 xinetes e uns 220 comensais no ágape.

Casi igual de multitudinaria que a outra cita que se celebra neste municipio chairego, e que organizan os Cabaleiros de Labrada con motivo dos festexos na honra a San Antonio no mes de xuño. A entidade ecuestre, que só conta con arredor dunha ducia de socios, é capaz de mobilizar ata 200 cabalos na súa xuntanza anual.

Cabaleiros de Labrada, en Abadín. EP

E se se fala de cifras hai que nomear a Atila. A entidade muresa, que pode presumir de contar con 200 socios procedentes de diferentes municipios —entre eles Muras, As Pontes, Xermade, Vilalba, Viveiro ou Ourol—, tamén destaca pola súa lonxevidade, sendo unha das máis antigas de toda a provincia con 37 anos de historia.

A súa ruta anual, que sempre coincide no calendario co mes de agosto, tamén resultou ser un éxito, coa participación de 95 cabaleiros e máis de 300 comensais na comida que organizan para repoñer forzas.

Ademais deste evento, que incluíu unha xincana con premios para os mellores, organizan rutas máis pequenas cada 15 días, fan saídas a outros municipios, convocan un maratón de tute e colaboran estreitamente coa organización da Feira do Poldro e do Gando do Monte, que conta co recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia.

Xincana ecuestre na ruta anual de Atila, en Muras. EP

Todos defenden que este tipo de eventos permítenlles estar en contacto directo coa natureza e compartir tempo e anécdotas con outras persoas que teñen a súa mesma paixón polos cabalos.

OUTRAS CITAS. E ollo para todos aqueles afeccionados da volta, porque o calendario continúa cargado nas próximas semanas. A primeira parada, que suma dez edicións, será xa este sábado, día 26, en Bretoña (A Pastoriza). A recepción dos participantes será ás 10.00 horas e a ruta sairá media hora despois. A proposta de Amigos do Cabalo Os de Bretoña finalizará cunha comida no campo da festa amenizada por The Sound Project.

Xa en setembro haberá outras dúas propostas. O 16 será a ruta cabalar de Docavil en Vilalba, para a que será necesario inscribirse nos teléfonos 662.21.17.68 (María) ou 625.10.19.66 (Alvariño). O custo será de 25 euros por persoa.

E o 23 de setembro celebrarase a XIV Romaría de San Mateo, en Labrada (Guitiriz), cuxo programa incluirá a ruta dende a capela, misa campestre, sesión vermú con Sintonía e xantar a un prezo de 25 euros. O prazo de inscrición finaliza o día 20. Para máis información pódese contactar cos organizadores nos teléfonos 638.37.89.48 (Adrián) ou 636.48.94.23 (Eliseo).