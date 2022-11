Anxo Angueira presenta o seu libro Palmeiras, piueiros en Vilalba o día 17 ás 20.00 horas na casa da cultura, nun acto promovido polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha). Na presentación falarán o propio autor e Marisa Barreiro, presidenta da entidade organizadora, que será a encargada de presentar o evento.

Que pode contar sobre Palmeiras, piueiros?

Levaba tempo sen publicar poesía e este libro ten a miña produción dos últimos anos. O poema inicial, Palmeira do señorito, título posto pola morte da palmeira da miña aldea, comida polos insectos, fala da morte, da extinción... e dálle unha das palabras ao título. A outra, piueiros, é unha verba empregada polos mariñeiros da Guarda para nomear a pedra que se emprega para fondear, e é como lle chamaron a un barco. Era unha palabra case extinta que eles empregan. Así, o título e o libro fala da morte, a palmeira, e do que nace, o piueiro, do exotismo perdido e do enxebrismo recuperado. Xunto a isto, recollo poemas ditos, que recitei en eventos e estaban perdidos, e que así quedan gardados, todos xuntos, dentro do libro.

Que significa para vostede facer unha presentación en Vilalba?

Vilalba, para min, é unha referencia da miña xeografía. Asistín ademais a numerosos actos sobre Rosalía de Castro alí, e paréceme un exemplo na lembranza da figura de Rosalía. Como poeta fun á Tasca do Liño de Insua en dúas ocasións,e foi unha gran descuberta, esas mulleres son un exemplo, e alí sentín felicidade. Ademais, o Iescha fai un traballo fascinante no eido da literatura e é marabilloso estar no seu acto.

A quen lle dedicou este libro?

A Darío Xohán Cabana, o primeiro lector da miña obra, cando non estaba en formato libro, e un gran amigo. El é outro dos meus grandes vínculos coa Terra Chá.

A que se debe que levase vostede tantos anos sen publicar poesía?

Neste tempo publiquei novelas e ensaios, así como textos de investigación, xa que son profesor universitario, e ademais está a fundación Rosalía de Castro, o que fai que non tivese case tempo. Despois necesitei escribir poesía, e así foi como, pouco a pouco, empezou a sair e a coller forma o libro. Eu tampouco son unha persoa que intente estar sempre no escaparate co que escribo, fágoo cando o necesito e vexo que me fai ben. Ademais, crear poesía non só se fai sentado, senón tamén ao pensar e ao vivir, é algo que vai saíndo e non se pode reprimir.

Que sentimentos provoca e que é para vostede a poesía?

Ler e escribir poesía é, por un lado, un gran consolo para min, e polo outro, unha necesidade. Cando son eu o que a crea, intento achegar o que non vexo cando leo, o que non está na poesía allea. Por exemplo, a morte dun rapaz de Ourense en Siria combatendo contra o estado islámico, cuxo nome de guerra era Baran, que en sirio significa choiva, ou mesmo o dos mariñeiros da Guarda. Tamén intento facer o canto do que me pasa a min, como no poema Salvade o rei do mar, onde falo do grupo de xente que salvamos un barco encallado arriscando a nosa vida. Se non escribise sobre iso, sería un suceso de recordo oral, pero así a poesía dálle forza.

Que proxectos literarios ten entre mans ou de cara ao futuro?

Estou co cuarto volume da edición crítica de Obras completas de Rosalía de Castro, e teño en mente un libro de relatos e unha nova novela, máis cara ao futuro.