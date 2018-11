Antonio de Dios: "O Concello está pagando as facturas a proveedores nun prazo de doce días"

ANTONIO DE DIOS leva 16 anos en política, a metade deles como alcalde de Meira. Primeiro formou parte dunha candidatura independente, coa que en 2007 lograba gobernar en minoría, e logo como candidato socialista. Tras un mandato na oposición, en 2015 recuperaba a alcaldía.

Que balance fai deste mandato?

Positivo, porque logramos un investimento duns 3,7 millóns, con actuacións importantes, coma a residencia, abastecementos de auga, renovación do alumeado ou acondicionamento de pistas e de rúas coma a Federico González, que se vai empezar agora, ou da Praza Maior. Tamén se actuou nos dous cemiterios e se comprou un camión para o lixo en sociedade co Concello de Riotorto e coa axuda da Xunta e a Deputación.

E que lles queda por facer?

Gustaríanos conseguir a ampliación do polígono industrial e xa lle transmitín ao conselleiro que hai unha parte sen urbanizar, onde se podería ampliar, porque hai demanda de solo. Tamén teño previsto ir a Madrid, a Fomento, para tratar a ampliación da ponte sobre o Miño da N-640, un proxecto que quedou no caixón do olvido. Ademais, estou pendente dunha reunión co xefe da Confederación Hidrográfica Miño Sil para estudar todas as necesidades e deficiencias da depuradora, que está moi velliña e presta servizo non só ao pobo senón tamén á láctea. Neste tema temos o compromiso de axuda da Deputación e está falado con Balseiro, espero a súa chamada. Tamén buscamos solucións por se volver xurdir problemas de abastecemento de agua coa sequía.

Que futuro lle espera á láctea, logo da súa venda?

Eu teño o compromiso de apoiar a fábrica en todo o que haxa que apoiala, porque son 82 empregos directos e uns 150 indirectos. Reunínme co novo director e teñen a idea de crear 15 postos máis de traballo e de incrementar a produción uns tres millóns máis de litros ao ano.

En que punto está a residencia?

A obra estará finalizada a fin de ano, falta amoblar e o peche perimetral. En xaneiro solicitaremos o permiso para abrir e contamos con que poida funcionar a finais de 2019. Será pública, con 30 habitacións dobres e 20 prazas de

centro de día.

Este ano, o día 10, recuperan a xuntanza de maiores, cal é a razón?

Non se fixo porque a situación económica non o permitía e había obras necesarias e débedas que tiñan prioridade. Agora que vemos que é posible, recuperámola.

Segue habendo débeda?

En 2015 había unha débeda, entre a comercial e a bancaria, de ao redor dun millón de euros, e agora anda polos 225.000 euros e pasamos dun orzamento de 1,4 millóns a máis de dous millóns en 2018, con 485.000 euros de investimento real. E teño que destacar que estamos pagando as facturas a proveedores a doce días.

Ao último pleno levaron unha moción conxunta co BNG para tentar rebaixar o Ibi urbano.

O PP cando gobernaba solicitou un préstamo que desequilibrou as contas e despois tivo que facer un plan de axuste, pola débeda a proveedores, ao que o Concello está suxeito. Nel incluíase subir o Ibi ao 0,66 daquela e agora ao 0,8, pero nós non o imos facer. Por iso remitimos un escrito ao ministerio para estudar se se pode revisar o plan e baixar o Ibi en 2019.

Ampliaron a oferta das escolas deportivas, había demanda?

Si, tiñamos que melloralas, porque só había fútbol sala. Propuxemos patinaxe e baloncesto, con moi boa acollida, e queremos seguir apostando por elas porque temos 160 nenos. Tamén volveu pasar por aquí o Rallye San Froilán despois de 24 anos sen facelo, organizamos a carreira popular Vila de Meira, á que queremos darlle continuidade, melloramos o campo de fútbol ou as pistas de bolos e esa é a liña queremos seguir.

E no tocante á cultura e ao turismo, que pasos están a dar?

Colaboramos cos centros educativos ou coa igrexa de Santa María en todo o posible e coa asociación de Avelino Díaz para que lle dediquen un Día das Letras Galegas, queremos crear máis rutas de sendeirismo, loitamos para que a Vía Rexia sexa recoñecida como itinerario cultural e estamos á espera da resposta da Xunta para que o Pedregal de Irimia sexa declarado Espazo Natural de Interese Local.

"O máis bonito é ser alcalde e ter contacto cos veciños"

Volverá presentarse?



Voume presentar, con ganas e con ilusión e tentando facer o mellor para os veciños, que o merecen todo. Espero volver ter o seu apoio e axudar e teño o compromiso persoal de abrir a residencia de maiores, porque Meira necesítaa.



Nota algunha diferencia entre a súa anterior etapa na alcaldía e nesta?



Despois de gobernar en minoría, que non é fácil, hoxe temos unha maioría e este grupo de goberno dálle as grazas aos veciños por poñernos aí. Eu estiven e estou as 24 horas dipoñible, con humildade e atendendo a todos e a todas. E teño que dicir que conto co apoio ao 100% do PSOE.



Que é o mellor de ser alcalde?



Tenche que gustar, porque non é fácil, telo que vivir. O máis bonito da política é ser alcalde ou alcaldesa e o contacto todos os días cos veciños. Eu estoulle agradecido aos compañeiros da Deputación, porque tiven a posibilidade de ser deputado, pero preferín centrarme en Meira.



E o peor?



Sempre hai quen non quere comprender que hai cousas que non se poden facer.



Como desconecta da política?



Hai catro ou cinco meses tiven que deixar de lado a libreta que levaba sempre comigo, apuntando o que tiña que facer, porque me dei de conta de que me podía danar a saúde. Aínda así, aquí estou voluntario, non forzado.



Cales son as súas afeccións?



Teño pouco tempo libre, que aproveito para estar coa familia, e tamén me gusta pasear.

Curiosidades Un pequeno municipio con 1.726 veciños

O Concello de Meira conta con 1.726 habitantes, segundo os datos do Ige, repartidos en só dúas parroquias: Santa María de Meira e Santo Isidro de Seixosmil. Destaca ademais que case o 60% da poboación ten entre 16 e 64 anos, traballando maioritariamente no sector servizos. O municipio conta cunha superficie de 46,6 quilómetros cadrados, o que o converte no terceiro máis pequeno da provincia luguesa.



Visitas

A localidade, un punto de paso entre a costa e a capital, recibe numerosas visitas de turistas, atraídos polas súa riqueza patrimonial, exemplificada no antigo mosteiro, que se está a recrear nunha maqueta, e na igrexa de Santa María. Tamén teñen tirón os seus recursos naturais ao contar co Pedregal de Irimia, nacemento do Miño, como un dos seus principais recursos. Tamén teñen gran sona as feiras dominicais, que contan cun decreto real de 1707 que autoriza a Meira a facelas e impide que haxa outras o mesmo día nun radio de 30 quilómetros.