Antonia Criado, Tita a de Todogar

Antonia Criado non era Antonia, era Tita a de Todogar, aínda que só fose unha empregada; a do Asilo; a dese centro sociocomunitario que todo o mundo coñece como o centro de Pita... Era a muller que sempre tiña un oco para botar unha man. Por iso Vilalba sente, e chora, a súa marcha.



Vaise aos 82 anos e deixa tras de si unha vida de solidariedade que comezou aos 22, cando logo de ir ao colexio lle quedou amizade coas monxas e iniciou unha colaboración que perviviu en compañía das súas inseparables: Sofía Fraga, Sagrario Guntín e María del Carmen González. Xuntas foron as 'chicas de oro' de Vilalba, que entre contos e anécdotas recoñecían que tiñan "para escribir un libro".

A Tita delatábaa a súa curiosidade, as súas ganas de aprender, por iso non dubidaba en dar o primeiro paso cando se trataba de compartir coñecementos cos demais. E arrastraba sempre aos seus. Así nacía hai 14 anos, logo da chamada de José Antonio Pita, o proxecto para impartir cursos de informática no cárcere de Teixeiro que, ademais dun recoñecemento público no pasado mes de maio ou coñecer en persoa a Infanta Cristina, tamén lle trouxo o respecto e a amizade dos reclusos cos que tratou. Por iso, cando nunha celebración no salón de actos do centro se concentraron máis de 200 reos á espera da chegada das autoridades e comezaron a corear un "Tita, Tita, Tita, Tita", a ninguén lle estrañou. E a todos lles quedou na lembranza.

Ela admitía nunha entrevista que "a primeira vez que fomos, entramos cun medo tremendo", pero tamén recoñecía ser "un sopro de aire fresco" para aqueles internos aos que deixou de ver pouco antes da pandemia, cando os achaques de saúde lle xogaron unha mala pasada que a afastou dos seus quefaceres máis estimados. Pero as ganas de volver quedaron intactas.

Cando se lles pregunta por Tita Criado a quen a coñeceu, a palabra que lles vén á mente é a de "aberta", pero tamén "espontánea, 'dicharachera', alguén a quen sempre recordaremos", así que serán moitos os que se achegarán hoxe, ás 18.30 horas, ao cemiterio municipal de Vilalba para darlle o seu último adeus, ao que se sumará unha misa de funeral na igrexa de Santa María ás 20.00 horas.

Tita deixa un gran baleiro no fogar que compartía coa súa irmá Carmen e co seu cuñado, nos corazóns dos seus outros dous irmáns, Dolores e José Manuel, e da súa afillada María Jesús; nas actividades de todas as entidades coas que colaborou, tamén Cáritas ou a Cruz Vermella, e no día a día dos vilalbeses que algunha vez aprenderon dela ou simplemente se deixaron engaiolar pola súa compaña.