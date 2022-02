Antón Meilán: "De Constanza destacaría a súa valentía, firmeza e dignidade"

O profesor mindoniense Antón Meilán iniciou un ciclo de presentacións da obra Dona Constanza de Castro toma a fortaleza de Vilaxoán. Loita, resistencia e morte en Guitiriz, da man de Xermolos; Friol, con Carballo Vivo, e na Casa Museo de Manuel María de Outeiro de Rei, que tamén pasará por Lugo, Vilalba, Mondoñedo e "todos os sitios de onde son as asociacións que promoven esta reivindicación".

Como xorde esta publicación?

Cando o 22 de maio vin a Caldaloba a falarlle a esta xente que reivindica a reconstrucción da torre, vimos que sería interesante facer unha publicación que recollese o que aquí aconteceu. Como xa tiña aceptado un artigo na revista Murguía no que describo a toma, resistencia e termo da fortaleza comparándoa, ademais, co fin de Pardo de Cela, decidín facer un resumo máis didáctico e sinxelo, dirixido a todo tipo de xente e non a especialistas. Por iso, recollín ao final os documentos que consultei (xa coñecidos polos historiadores) para que a xente os poida ler e sacar as súas opinións. O resultado creo que é moi digno e a edición clara e limpa, que anima a lelo.

Que obxectivo ten?

O meu obxectivo e o dos organizadores é que este libro chegue a todas as casas desde Lugo a Viveiro para que, como recolleu Ánxel Fole, se lea nas noites de inverno ao pé do lume e para que as vindeiras xeracións saiban que aquí dona Constanza de Castro morreu loitando contra as tropas dos Comisionados reais.

Polo tempo que estiveron loitando en Caldaloba, ao menos 13 meses (remataron a comenzos do 1485), podémola considerar como o último bastión e resistencia ao Reino de Castela.

Que destacaría da figura de Constanza?

Sen lugar a dúbida, a súa valentía, firmeza e dignidade. Puido pórse a ben cos Reis Católicos mais preferiu seguir o exemplo do pai. Merece unha estatua ao pé da torre. Hai que ter unhas convinccións moi claras e fortes para meterse en Caldaloba aos poucos días de que lle cortaran a cabeza ao pai e ao curmán. Supoño que se lle pasaría polo maxín que podía acabar igual: a Frouseira derrubada, os responsabeis axustizados e os bens incautados. Pero meteuse en Caldaloba, vaia pedazo de muller!

Que relevancia histórica ten a Torre de Caldaloba?

Na nosa zona, xunto coa Frouseira, o ter loitado e resistido máis dun ano ás tropas mandadas polos Reis Católicos a pacificar Galiza. Viñeron con 300 xinetes, pertrechados até os dentes e non precisamente viñan así para crear a Audiencia na Coruña. Caldaloba, despois da Frouseira, é o símbolo da resistencia dunha Galiza que esmorecía como tal. Con Caldaloba, aos Reis Católicos costoulles case catro anos de loita contra os Pardo de Cela. Déronlles máis que unha dor de cabeza, mais gañaron os Reis. Dobregaron á nobreza galega, que pasou a estar baixo o mandato da monarquía de Castela. Aquí deixaron a vida, non só dona Constanza senón tamén outros homes, só se salvaron catro segundo pon Vasco de Aponte. Aquela independencia que tiñan antes os nobres, anque era daquela maneira, desapareceu. E polo tempo que estiveron loitando en Caldaloba, ao menos 13 meses (remataron a comenzos do 1485), podémola considerar como o último bastión e resistencia ao Reino de Castela.

A Xunta promoveu un estudo arqueolóxico da zona que ofreceu algúns datos, coma a máis que probable existencia dun castro, en que cre que se deberían centrar os estudos?

Sempre resulta enriquecedor para a nosa historia coñecer as culturas dos antepasados. Neste caso, chama a atención o sistema defensivo tan forte que tiña este castro. Agora é o momento dos historiadores, dos arqueológos e doutros especialistas para saber mellor a vida dos nosos antergos. Eu, de momento, non coñezo o resultado dese estudo, mais xa escribín neste mesmo xornal un artigo onde decía que sería moi interesante saber onde estaba o pozo de auga da torre para poder clarexar o do envelenamento. Ninguén cre que en Galiza se pode secar un pozo en pleno inverno. O termo do cerco a Caldaloba está entre os meses de decembro e febreiro, xustamente nos que máis chove. O mesmo interese que saber por onde ía o muro, o batacán e onde estaba a ponte levadiza. Grazas a todo isto, dona Constanza e os seus poideron resistir un asedio de, ao menos, 13 meses.

Son dos que penso que sen reivindicacións e movementos sociais non se consegue nada

E que actuacións cre que se deberían facer nela?

Refacela sen grandes pretensións, porque tampouco é tan grande como para non acometer a obra. Trátase dunha torre con catro plantas, onde había que adicar unha a recoller e mostrar a súa historia, desde a época celta até hoxe: hai documentos e sábese bastante da súa historia. E estes estudos arqueolóxicos veñen a completar o que falta por saber. Por certo, cando dona Constanza casa co seu primeiro home, Galaor Osorio, era dona de Outeiro de Rei e da torre de Vilaxoán, é dicir, sabía onde se metía para combater ás tropas dos Comisionados. Apelo aos alcaldes dos concellos implicados, á Deputación de Lugo e á Xunta a que conserven Caldaloba porque están conservando unha parte moi importante da nosa historia. E mirado con pragmatismo, sería moi bo para o turismo da zona, que foi o que non veu (ou non quixo ver) o bispado mindoniense coa tumba de Pardo de Cela, probablemente polo seu complexo de culpa no degolamento. Non se pode deixar caer a Caldaloba; se se actuara así, sería como soterrar a dona Constanza, Fernán Ares e a un puñado de galegos para sempre. Non esquezamos que deixaron a vida por defenderse do Reino de Castela.

Participou nos actos reivindicativos promovidos por unha vintena de entidades, víase necesario un movemento así?

Sí. Puxéronse en contacto conmigo para que lles falase da toma de Caldaloba por dona Constanza de Castro e Fernán Ares de Saavedra. O que lles dixen entón está recollido nun manifesto que aparece ao final do libro. Foi moi interesante porque a xente fíxome varias preguntas por iso vimos a necesidade de facer este libro. E son dos que penso que sen reivindicacións e movementos sociais non se consegue nada. E ollo! non piden nada para eles, pídese para Galiza. Esta é a historia de Galiza e é unha mágoa que quede no esquecemento. Que menos que acondicionar a torre e o seu contorno e manter a memoria do que aquí pasou para que nunca se esqueza. Os meus parabéns para todas estas asociacións.

Tamén estudou a Frouseira, que similutudes e diferencias hai entre ambos emprazamentos?

Sí, publiquei algunhas cousas sobre a Frouseira. Caldaloba ten varias similitudes co cerco á Frouseira e tamén diferencias, e estas moi importantes e significativas sobre todo no final. Mais o primeiro que hai que dicir é que tanto unha coma outra eran inexpugnabeis: a Frouseira polas súas condicións orográficas e Caldaloba polo impoñente sistema defensivo que tiña, así como a consistente construción da torre. De feito, todo un exército de tres grupos de tropas: as de López de Haro, as dos Andrade e as de Ribadeneira non foron capaces de tomar a torre. Por iso, creo que recorreron ao envelenamento das augas igual que na Frouseira recorreron á traizón. Na Frouseira levaban dous anos longos de loita con moitas mortes e en Caldaloba 13 meses, e decidiron acabar co cerco recorrendo ao envelenamento da auga. Polo demais, na Frouseira había máis liberdade de movementos: ataques, contraataques… mentres que en Caldaloba somente desde as almeas e ventás podían lanzar bolaños e saetas. Tiñan menos capacidade de manobra guerreira. Aquí foi unha loita máis de resistir dentro da fortaleza. O resolutivo sería que poidesen atacar ás tropas que tiñan cercada a torre por detrás, que creo que era o que tiñan pensado. Non esquezamos que os criados dos Saavedra, os dos Bolaños e ¿os dos Andrade? estaban moi perto de Caldaloba, mais o degolamento do Mariscal estaba moi recente e os nobres recuaron polo que dona Constanza e Fernán Ares quedaron sós.

Este libro dedícollo ao gran poeta chairego Manuel María, que morreu pensando no Mariscal pois o derradeiro artigo xornalístico que escribiu, falaba do Mariscal

De onde nace o seu interese por este momento tan concreto da historia?

Desde ben pequeniño, na casa escoitei falar de Pardo de Cela. Miña nai metíanos medo co Mariscal. Sempre nos decía que era moi malo e que unha vez fora abrazar un bispo e o esmagara, e que pegaba nos cregos. Eran estas unhas lendas moi espalladas por Mondoñedo. Cando fun maior, quixen saber quen fora Pardo de Cela e lin o que se publicaba sobre el: Lence Santar, Villamil y Castro, Mayán Fernández, etc. Vexo a praza da catedral e vexo o seu degolamento. O sangue secou axiña, mais a mancha quedou para sempre. Busquei a tumba na catedral día si e día non, e non fun capaz de dar con ela. Estaba debaixo do entarimado do altar maior. Cando as obras en 1964, apareceu. Foi unha pena que entón non se investigase máis. Sei por boca de Mayán Fernández, que estivo presente no alzamento, que se atopou unha moeda de Enrique IV. Máis probas, imposíbel. E entón o bispado decidiu trasladar de lugar a lápida, que hoxe está moi deteriorada, apenas se percibe o escudo de armas, pero os seus osos descansan alí, no mesmo sitio que pon a Relazon da Carta Xecutoria. E sempre que entro na catedral, anque non teña tocando o órgano, eu síntoo, e ao seu son, os cregos cantando os salmos fúnebres e percibo o fume do incensario, e vexo o enterro que lle fixeron "con gran solemnidade", de primeira clase, se dicía entón, polo que cobraron 3.000 marabedís. Non tiveron piedade. E alí, nun lateral, quedaron as pinturas dos Santos Inocentes, que me lembran o degolamento. Alí está Sabela de Castro con rostro desencaixado e o seu fillo sendo degolado tamén. Nacín en Mondoñedo e levo ás costas a súa historia. Por certo, este libro dedícollo ao gran poeta chairego Manuel María, que morreu pensando no Mariscal pois o derradeiro artigo xornalístico que escribiu, falaba do Mariscal e rematábao cos versos hai sombras que sempre nos asombran e alboradas que non volven nunca máis, versos cos que comeza e pecha o libro.

Algunha vez pensou que pasaría se non lograsen conquistar Caldaloba?

A verdade é que non, mais agora que mo pregunta non deixa de ser interesante porque en Caldaloba estaban acuarteladas as tropas dos Comisionados reais, e dona Constanza e Fernán Ares de Saavedra cos seus colléronos por sorpresa. Non agardaban esta reacción, senón estarían preparados. É máis, fixeron preso ao alcaide da fortaleza. No caso de que non tomaran Caldaloba, entablaríase unha loita entre eles e se gañaba dona Constanza, xa estaba armada. Despois dependería das alianzas entre os nobres galegos.

Ten máis publicacións ou iniciativas en proxecto?

Acaba de saír na revista Gaudeamus de Pontevedra Anos de loita na Frouseira e en Caldaloba contra os Reis do Reino de Castela, e na próxima revista de Murguía, Revista Galega de Historia O cerco á fortaleza de Vilaxoán: a toma e resistencia de dona Constanza de Castro e Fernán Ares despois de Pardo de Cela. Teño en proxecto publicar tamén Voltas de rosca no degolamento de Pardo de Cela.

De preto: "Se viaxase no tempo iría falr con Maelo dos bretóns e dos seus mosteiros"

Se poidese viaxar no tempo iría a...

Ao Conventus Britoniense a falar con Maeloc dos bretóns e os seus mosteiros.

Un personaxe histórico?

Dona Constanza de Castro, que se meteu en Caldaloba co pai e curmán recéns degolados, asumindo todas as consecuencias.

Unha investigación pendente?

Agora que sabemos polo testamento de Pardo de Cela do desembargo de bens á igrexa mindoniense, habería que investigar de onde lle viñeron. É verdade o do dote de voda? Parece que si. E que pasou os dez días que estivo preso en Mondoñedo, con quen falaron? Onde está a sentenza? Por que axustizaron ao fillo? Quen deu a orde? A cantos axustizaron en Mondoñedo?

E unha que lle gustaría ter asinado?

As orixes de Mondoñedo, de Abel Vigo García.

Mondoñedo para vostede é...

A derradeira Patria

E Oviedo?

A cidade clariniana da Rexenta.

Un libro?

Nembrot, do ourensán José María Pérez Álvarez, moi na liña da novelística cunqueiriana. O capítulo que lle adica a Mondoñedo é marabilloso.

Un escritor?

José María Pérez Álvarez, que acaba de publicar Los años borrosos. Nunca defrauda: pura literatura.

Un lugar para desconectar?

A Ribeira Sacra, impresionante en todas as estacións.