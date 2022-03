Antón Losada: "Ir á Moexmu é como ir ao mundial do gando"

Unha das condicións que puxo para vir á Moexmu foi que o levaran á discoteca Hermo.

Por suposto! Nunca fun e por iso quero vela, é unha espiña que teño da miña adolescencia. Desde a Mariña as comunicacións nos 80 e 90 non eran coma agora. Alí tiñamos a mítica Xeiramar en Covas, a Verxel en Viveiro e a Rosa Lar en Ribadeo.

Como recibiu a noticia de que ía ser o pregoeiro?

Chamoume Xosé Manuel [Rus] e pediumo antes da pandemia. Agora retomouse a idea. A min todo o que teña que ver con Lugo faime ilusión. Eu son da Mariña, pero sempre que me chaman da miña área de influencia procuro dicir que si.

Xa tiña pensado o que ía dicir?

A verdade é que non, porque quedaba aínda bastante tempo e quen pensaba que puidese pasar iso. Tiña un par de ideas que son as que tiven que retomar agora.

Tivo que cambiar algunha?

Non. Vai ser un pregón curto, porque non hai nada peor que un pregoeiro pesado, e voulle dar un toque máis persoal, dos recordos e da capacidade de organización do país cando se traballa cun obxectivo bo. Esas dúas cousas nin a pandemia nin a invasión de Ucraína as cambiaron.

É a primeira vez que vén a Moexmu?

Creo recordar que si.

Que percepción leva?

A expectativa é a de ver algo que empezou como unha iniciativa moi veciñal e comunal e que pouco a pouco foi medrando ata converterse en algo moi relevante. É como ir ao mundial do gando.

Como ve a situación do campo? Está suficientemente apoiado?

Non. Non sei por que tomamos a decisión no seu momento de que o sector primario xa non era prioritario, que nos tiñamos que converter nun país de servizos e turismo e parece que coa pandemia e a guerra de Ucraína, cos problemas que estamos tendo cos abastecementos, deberiamos abrir unha reflexión sobre o proceso de globalización.

As súas declaracións veñen acompañadas de polémica. Tivo algún disgusto por dicir o que pensaba?

Si, pero non me importa. Nas redes sociais, como a inmensa maioría das veces non sabes quen é esa xente, que máis dá. Que me pode afectar o que diga vikingo23, que ten 14 seguidores? A min dáme igual. A última vez que me molestou algo, e me molestou bastante, foi cando Pablo Echenique colleu unhas declaracións da Cadena Ser e nos acusou de estar defendendo pouco menos que a privatización da sanidade. Eu se hai algo que non soporto é a miseria e aquilo pareceume tan miserable… Creo que foi a última vez que me ofendeu algo.

É seguidor de Star Wars. Quen é o Darth Vader da política hoxe?

Sempre ten que haber algún malo oficial e neste momento temos a Vox. Aínda que non hai ningún personaxe que me inspire esa analoxía, o que máis se parece neste momento é Miguel Ángel Rodríguez, o culpable de todo, para os que non son do seu partido pero tamén para os seus.