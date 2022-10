Antón Baamonde: "Galicia ten una cultura urbana con identidades moi diversas"

De que trata o seu ensaio Unha nova olanda?

A obra é unha reivindicación do feito urbano en Galicia dende dous eixos distintos. O primeiro é o dos datos cuantitativos, xa que con eles diante Galicia é urbana e ten cultura urbana. Aínda me atrevería a dicir que periurbana, xa que moitos núcleos de arredor das cidades son os que acumulan a poboación. O segundo é o do punto de vista da diversidade das indentidades urbanas de Galicia, que son moi diversas dunha urbe a outra se repasas a historia e a actualidade de cada unha delas. Tamén propoño eixos de futuro, como o de Galicia como cidade única ou o de completar as liñas de ferrocarril para que unan a todas as cidades galegas en condicións.

Cal foi a súa motivación ao escribilo?

A principal foi o fastidio da equiparación de Galicia e do rural, xa que a nosa terra ademais é moi vilega, que non é o mesmo que labrega. Paréceme un concepto reduccionista indentificala co campo, xa que Galicia ten poderío urbano.

Como foi o proceso de creación do libro?

Hai xa décadas que o tiña na cabeza, por experiencias, relacións persoais e lecturas. Cando me puxen a escribilo, ao xubilarme, remateino en tres meses.

Que proxectos ten en mente?

Estou acabando un texto sobre Santiago cun grupo de amigos, e teño en mente un ensaio que se vai chamar Os faiados do mundo.