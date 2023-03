Antía Naveiras: "O comercio local se autodestrúe pola competencia insá"

A vida consiste en abrir e pechar etapas. A aventura de Antía Naveiras como xerente da tenda de xoguetes e moda infantil Carapuchiña Vemella comezou o día 15 de setembro de 2017 ás 17.00 horas. Pouco despois, en 2019 asumiu un posto como responsable da área de comercio na asociación de comerciantes Sete Pontes. Agora, o seu local pecha e tampouco continuará co seu cargo na asociación.

Ata cando continuará como responsable da área de comercio?

En xuño celebrarase a próxima reunión da directiva. Teño que esperar ata esa data para presentar a renuncia. Mentres tanto seguirei axudando no que poida e asistindo ás reunións.

Cre que o seu actual posto quedará en boas mans?

Si, claro. Sempre haberá alguén que veña con máis forza e máis ganas para conseguir cousas.

Como valora a súa experiencia como responsable desta área da asociación Sete Pontes?

Coñecín máis a fondo a agrupación, outros comercios e como funciona o Concello. Dinme de conta do sucia que é a política. Sempre fun neutral e crítica. A asociación ten fama de ser de certo partido político e a ti xa te tachan diso. Entristéceme porque non é así. Ao final só somos comerciantes que queren vivir e axudar ao pobo.

Que foi o mellor da experiencia como comerciante?

Da miña carapuchiña saco a moita xente que te quere, que che ten aprecio e está sempre aí. Coñecín a moitas persoas coas que agora teño unha amizade íntima.

E o peor?

A competencia mal entendida. Estou convencida de que o comercio local se autodestrúe pola competencia insá. Vimos dun comercio moi tradicional e hai unha parte fea e sucia que non me gusta nada.

Afectoulle esta competencia insá no seu día a día?

Si. Porque dende o meu punto de vista, o comercio é moi necesario e por iso débese facer tribo e loitar uns cos outros, non uns contra os outros. Dóeme e quéimame esta competencia.

É este o principal motivo da súa marcha?

Un deles si. Estou cansa, a verdade. A nivel Concello tampouco nos axudan demasiado. Moitas veces intentas aportar ou dicir cousas e non escoitan. Faime gracia o feito de que alguén que non é autónomo che diga o que tes que facer.

Que vai facer agora?

Seguirei estudando. Estou facendo un ciclo de Administración e Finanzas en Vilalba. Ademais, pasarei máis tempo coas miñas fillas. Despois de tanto tempo, apetéceme moito descansar a mente e dedicarme ás miñas afeccións.

Que sentiu ao poñer a publicación de despedida en redes sociais?

Non esperaba tantas mostras de cariño. Moita xente veuse despedir á tenda e recibín moitas mensaxes. No momento que rematei de poñer a publicación, fun por unhas croquetas (ri) e vin Mulán coas miñas fillas, a película máis importante da miña infancia. Curiosamente, foi a primeira vez que chorei véndoa. Hai unha frase que levo toda a vida dentro de min e me toca moito. "A flor que nace na adversidade é a máis bonita de todas", téñoa marcada.

Como se atopa mentalmente?

Son sentimentos atopados. Comecei dende cero. A xente do pobo xa coñecía esta tenda, a min por ela , e en certo modo sempre serei Antía da Carapuchiña. Agora o negocio ía ben, pero a que non estaba ben era eu, sobre todo, a nivel mental. Considero que pechei unha etapa, xa non era o que necesitaba na miña vida.

Se puidese regresar ao pasado. Volvería abrir a tenda e ser a responsable de comercio na asociación?

Si, sen dúbida. Gústame moito esta montaña rusa e non me arrepinto de nada. Paréceme un traballo bonito e, ademais, gratificante persoalmente. Aínda que non funcione, sinto que é unha aprendizaxe.