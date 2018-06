VILALBA. El Rácing Vilalbés inicia esta noche un nuevo periplo para tratar de seguir haciendo historia en una gran temporada. Los jugadores rojiverdes partirán esta noche después de entrenar hacia Valencia para afrontar el partido de vuelta de la segunda eliminatoria (domingo, 11.30) de la fase de ascenso a Segunda B contra el Atlético Levante, con el que empató (1-1) en la ida en A Magdalena.

«Estamos moi ilusionados e con ganas de que chege xa o partido e competirlles como o fixemos ata agora a un rival que se pode dicir que é profesional, polos xogadores, a infraestrutura e por como traballa. Pero iremos a intentar levar outra gran alegría», explicó Xusto sobre cómo se encuentra el equipo ante un partido en el que, pase lo que pase, quedará en la historia del club.

Y es que el central rojiverde califica la temporada de «sobresaliente alto» ya que «ninguén contaba con nós en postos de play off». «A principios de tempada incluso había xente que dicía que a ver se non descendiamos. E co papel da fase, o mesmo, pero aí estamos, competíndolle a todo un filial do Levante que foi campión no grupo valenciano», añadió.

En el partido de ida en Vilalba, el conjunto local dio una buena muestra de que no iba a dejarse derrotar fácilmente y puso las cosas difíciles a los visitantes. «Despois do partido as sensacións eran moi boas, pero eu vino despois na televisión e na primeira parte as ocasións e o perigo foron nosos. Eles víanse descolocados, non contaban con como lles xogamos», relata Xusto, al tiempo que lamentó el penalti en contra antes del descanso que supuso el empate.

«Se chegamos 1-0 ao descanso, despois sería un encontro totalmente distinto. Fixémolo todo ben e foi un xarro de auga fría, un pau, levar un 1-1 aos vestiarios», reconoce el jugador rojiverde.

Este tanto en contra concede una ligera ventaja al Atlético Levante en el partido de vuelta, por el valor doble de los goles marcados a domicilio. Pese a ello, Xusto apunta que la plantilla sabe que es vital afrontar el duelo «con tranquilidade».

«Non podemos saír como tolos polo gol e deixar espacios que eles poidan aproveitar e marcarnos cedo, porque sería ir en contra nosa. Temos que ir con calma e sabendo que imos ter as nosas posibilidades para marcar», asegura.

Ante la posibilidad de que esta eliminatoria se tenga que decidir también en la tanda de penaltis, tal y como ocurrió ante el Pulpileño, y en la que Xusto erró su lanzamiento, el defensa rojiverde asegura que no le importaría repetir experiencia. «Firmo por fallar nas tres eliminatorias e pasalas todas», afirma entre risas.