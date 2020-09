Cinco Anpas y negocios de Vilalba se unen para ofrecer descuentos a los socios

Las Anpas de cinco centros educativos de Vilalba-Ceip Insua Bermúdez, Ceip Mato Vizoso, Ceip Terra Chá, Escola de Educación Infantil (EEI) e IES Basanta Silva- promueven una campaña de descuentos y ventajas para sus socios en alrededor de una treintena de negocios y entidades del municipio. La iniciativa, que es la primera vez que se realiza en el concello, prevé beneficiar a alrededor de 600 familias.

La idea surgió dentro de la asociación de padres del Ceip Insua Bermúdez, pero pronto se planteó extenderlo al resto al considerar "lóxico que se poidan beneficiar os socios de todas as Anpas e non que só tiveran privilexios os dunha", explican desde la entidad.

El origen no fue otro que pensar en una iniciativa que sirviera para fidelizar a los socios y que no se borraran en un curso en el que la organización de las actividades extraescolares que se ofertaban es "difícil". Así, se pensó en buscar una colaboración con los comercios locales, sobre todo con los que ofrecen cosas para los más pequeños-aunque hay algunos establecimientos que decidieron ampliar sus promociones a toda la familia-, con el objetivo también de fomentar el consumo de proximidad en negocios del municipio.

Así, ludotecas, academias de estudios, baile y música, librerías, tiendas de ropa, calzado y deportes, ópticas, mueblerías, tiendas de fotografía, transportes o entidades de ocio y deportes ofrecen en este curso descuentos que van desde el 5% al 20% en diversos productos o una reducción en la tarifa de sus servicios. Para ello, se harán unos carnés de socio para mostrar en los establecimientos.

"A resposta dos empresarios foi moi boa e incluso agora quere unirse algún máis, pero hai algúns aos que ao final non se lles axeitaba para facer os descontos ao longo de todo o curso. Despois de empezar a anuncialo interesáronse varias perruquerías que se van unir agora, entre outros", explican desde la Anpa del Ceip Insua Bermúdez, que añaden que se trata de una ayuda mutua, y más en la situación actual con la pandemia del covid-19.

"Nós plantexámosllo como que eles nos estaban axudando, que é a verdade, pero para os empresarios é unha maneira moi boa de promocionarse, porque hai moitos negocios que igual descoñecemos ou son novos e queren darse a coñecer e así chegan a moitas familias", apuntan.

Para organizar esta iniciativa de colaboración, además de ir a hablar directamente con algún negocio, las Anpas contaron con la ayuda de la asociación de empresarios Sete Pontes, que informó a sus socios de la propuesta. "Hai negocios cos que non contactamos e que espero que non se enfaden, pero non dimos feito máis, porque temos máis asuntos. Se se consolida isto, para nós xenial", dicen.