La presidenta de la Federación Provincial de Anpas de Lugo (Fapacel), Isabel Calvete, ha anunciado este martes el inicio de una campaña en "redes" para evitar el cierre del colegio de Baamonde, en el municipio lucense de Begonte. De hecho, el presidente de la Diputación provincial, José Tome, duda que su clausura obedezca al "interés público".

Este centro ya no estará operativo el próximo año después de que la Xunta haya aceptado el reto del alcalde de este municipio, José Ulla, de llevar ahí un conservatorio de música.

Calvete ha destacado que las reivindicaciones de los padres de Baamonde están respaldadas por la federación provincial y también por las Anpas de Galicia. Así van a arrancar "una campaña de apoyo en las redes sociales". "Una campaña para solidarizarnos con los padres de Baamonde y vamos a intentar que no se llegue a esta barbaridad de cerrar un colegio porque sí, un colegio del rural, y con la campaña esperamos llegar a toda Galicia", ha explicado.

Isabel Calvete no descarta que la Consellería de Educación dé "marcha atrás" escudándose en que "esto es una incongruencia total y no hay argumentos" que justifiquen esta decisión. "La razón la tienen los padres, un colegio con 30 niños no se puede cerrar así por así y claro que se puede dar marcha atrás a esta decisión", ha apostillado.

Asimismo, Calvete ha aclarado que "apoyarán" todas las acciones de protesta que emprendan los padres de Baamonde, "tanto si deciden manifestarse o encadenarse al colegio como hicieron días atrás". "Tanto las Anpas de Lugo, como de Galicia, apoyamos a los padres de este colegio porque tienen razón y hay que hacer ver la barbaridad que pasa en este siglo porque sí. El rural hay que defenderlo de otra forma", ha protestado la presidenta de Fapacel.

ACERCAR LOS SERVICIOS. Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha puesto este martes en duda que el cierre del colegio de Baamonde, en el concello de Begonte, obedezca al "interés público".

El guante que lanzó en su día el alcalde, el popular José Ulla, para allí ubicar un nuevo conservatorio de música caló finalmente en la Xunta que aceptó la propuesta tras una reunión del alcalde con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente socialista Tomé ha apelado a la necesidad de "acercar los servicios a los ciudadanos, y lo que no se puede hacer es decir que apostamos por el rural y luego quitarles servicios porque eso se contradice en si mismo".

"No sé donde está el beneficio de esta jugada del Partido Popular quitando un servicio a todos los vecinos y vecinas de Baamonde"

"Luego vamos a fastidiar a los más pequeños cuando deberíamos de arraigarlos en sus territorios, pues ahora con medidas como ésta, los quitamos de sus territorios. Nosotros estamos en contra, evidentemente en contra que se supriman servicios públicos en el rural", ha defendido.

Asimismo, el presidente provincial de Lugo respecto al cierre de este colegio ha confesado que tiene "dudas" de que se haga "en" base al "interés público". "Parece que más bien hay un interés privado detrás y ya veremos a qué intereses va beneficiando, pero algunos seguro", ha denunciado.

"Lo que parece es que los padres no optaron por Begonte para llevar a sus niños (era la opción planteada por el alcalde de trasladar a ese colegio a los 30 alumnos de Baamonde), sino que van a ir al colegio de Parga (Guitiriz). Entonces no sé donde está el beneficio de esta jugada del Partido Popular quitando un servicio a todos los vecinos y vecinas de Baamonde y perjudicando sobre todo a los niños", ha concluido José Tomé.