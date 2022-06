La presidenta de la Federación de Anpas en Lugo (Fapacel) y vicepresidenta de la gallega,, ha animado a las familias con hijosa denunciar cualquier tipo de "discriminación" que se produzca.

Calvete se pronunciaba después de que una familia de Vilalba haya denunciado esta semana la discriminación hacia su hijo, de 17 años, que cursa primero de bachiller en el instituto Basanta Silva de la localidad chairega.

La madre del pequeño, Margarida Prieto, relataba que desde noviembre se habría producido esta situación por un profesor que habría desdeñado al adolescente al no tener en cuenta su situación.

Jesús Bermúdez y Margarida Prieto, padres del adolescente de 17 años diagnosticado de Asperger. ELISEO TRIGO (EFE)

"La familia hizo lo que tenía que hacer porque este tipo de situaciones hay que denunciarlas siempre. Hablamos mucho de educación inclusiva, de atención a la diversidad e igualdad y esas cosas tenían que estar ya resuelta", sentencia Calvete.

"No podemos permitir que ningún niño por la razón que sea tenga ni siquiera un atisbo de discriminación en su colegio". "Desde Fapacel y de la Confederación de Anpas gallegas animamos a que se denuncien este tipo de situaciones porque hay que resolverlas. ¿Qué tipo de sociedad somos y en qué tipo de sociedad estamos educando a nuestros hijos si no respetamos la diversidad y no somos quien de hacer una enseñanza inclusiva?", se ha cuestionado.

La presidenta de Fapacel ha aludido a que "es bastante absurdo que a estas alturas en la enseñanza pública pasen estas cosas". "Hay que tener control, los niños son siempre lo primero, son una prioridad y no podemos permitir que sucedan estas cosas", señala.

Finalmente, ha pedido a la Xunta que "ponga una solución a esto, porque la prioridad es el niño, su bienestar y el de las familias".