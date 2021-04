La Anpa del Ceip de Baamonde continúa con sus movilizaciones

La Anpa del Ceip de Baamonde continúa promoviendo actos de protesta en contra del cierre del centro, previsto ya en cuanto finalice el presente curso por parte del Concello y la Xunta, y celebró este jueves en la entrada de las instalaciones un acto simbólico que además fue previo a la concentración que está convocada para el próximo martes 13 por la entidad junto a la Federación Provincial de Anpas de Centros Públicos de Lugo (Fapacel) y Anpas Galegas.

Así, en la tarde del jueves se colocaron en la valla perimetral del colegio 30 cirios en representación de los 30 alumnos con los que cuenta actualmente el centro. "Cada uno lleva el nombre de un niño. Queremos representar esa luz de esperanza que ellos aún tienen de que no les cierren su cole", explicó la secretaria de la Anpa, Paula Iglesias.

El calendario de movilizaciones continuará el próximo martes, día 13, a las 12.00 horas, delante del edificio multiusos de la Xunta de Galicia en Lugo, bajo el lema Se pechamos Baamonde, pechamos o rural.

Desde Fapacel y Anpas Galegas califican de "totalmente intolerable" la situación que se está dando con el colegio de Baamonde. "Lamentamos que a decisión sobre o futuro dese centro non estea nas nosas mans, pero o que si sentimos é a obriga de manifestar o noso rexeitamento cara á esta política de desmantelamento do ensino no rural e do rural en si mesmo. Consideramos que esta pode ser unha ocasión máis para que todas as asociacións que loitan por un rural vivo e con dereitos esteamos coa Anpa de Baamonde", indican desde Fapacel.

Paula Iglesias explicó que se espera la asistencia de representantes de sindicatos y de otras Anpas que ya han mostrado su apoyo a sus reivindicaciones.