La Anpa de Baamonde insiste en reabrir la matrícula en el centro educativo

La lucha de las familias del Ceip de Baamonde por evitar el cierre del centro previsto y propuesto por el Concello de Begonte para reagrupar a los alumnos en el Ceip Virxe do Corpiño y crear un conservatorio de música en el colegio suma un capítulo más con la insistencia de la Anpa de que se permita hacer la reserva de plaza para la matrícula, algo que se está denegando a los interesados desde el pasado 1 de marzo, cuando se abrió el plazo a nivel gallego.

Por ello, además de enviar un escrito al Servizo Territorial de Inspección Educativa de Lugo denunciando este asunto, se informó también a la Valedora do Pobo, al tiempo que recuerdan que "ni nos dejan hacer matrícula ni salió nada de todo esto en el DOG".

El tema de la matrícula tuvo esta semana también su punto polémico tras unas declaraciones en una radio del delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, asegurando que los 30 alumnos de Baamonde están "matriculados automáticamente" en Begonte, lo que generó una ola de críticas de los padres.

Desde la Xunta puntualizaron después que, con el cierre del Ceip de Baamonde, la reserva de plaza se hace automáticamente en el Ceip Virxe do Corpiño, "pero no es obligatorio". "Si alguna familia quiere hacer la matrícula en otro centro puede y sí tiene que hacer todos los trámites", dicen.

"La mayoría de los niños de Baamonde no van a ir al colegio de Begonte", avanzan desde la Anpa, que este jueves movilizó a una representación de padres para apoyar y dar las gracias al STEG por el encierro previsto en el edificio de la Xunta en contra del cierre del centro y que finalmente no se llevó a cabo al no poder acceder al local.