Caravana al Parlamento el día 9 para mantener abierto el Ceip de Baamonde

La Anpa del Ceip de Baamonde continúa con su lucha por evitar el cierre del colegio para lo que convoca el próximo martes, día 9, una caravana que trasladará sus reivindicaciones hasta el Parlamento gallego.

La idea es que todos aquellos que se sumen a la iniciativa salgan desde el colegio sobre las 16.30 horas para acudir a Santiago, donde el grupo parlamentario de los socialistas, a través del diputado Luis Manuel Álvarez Martínez, presentará en el Parlamento una proposición no de ley.

En ella exigirá "o mantemento polo Goberno galego do funcionamento do Ceip de Baamonde, no Concello de Begonte, desbotando calquera posibilidade de desafectar o centro dado que o número actual de alumnos se sitúa seis veces por enriba do criterio establecido para pechar un centro educativo en Galicia".

Dentro del itinerario que realizará esta caravana reivindicativa está prevista una parada, en torno a las 17.00 horas, frente a la casa consistorial de Guitiriz, donde se concentrarán las familias de la comunidad educativa de Baamonde de la población de Pígara que por las restricciones sanitarias no pueden salir del municipio.

Las 18.15 es la hora aproximada en la que los manifestantes se concentrarán frente al Parlamento de Galicia. Además de los vehículos que se sumen a esta marcha, la asociación de vecinos de Baamonde va a habilitar un autobús gratuito si se llega a un número de plazas. Los interesados pueden anotarse en el Madia Leva o en el supermercado Onda, antes del lunes, a las 18.00 horas.

APOYO INSTITUCIONAL. La Anpa ha recibido un nuevo espaldarazo por parte de la Diputación provincial. Su presidente, José Tomé, ha exigido a la Xunta de Galicia que "escoite as súas demandas e manteña aberto o centro".

Además ha avanzado que el grupo socialista presentará en el próximo pleno una moción para reclamar "á Consellería de Educación que garanta o mantemento do colexio, que desbloquee a matrícula para o próximo curso e que aclare os plans do rexedor de Begonte". "É insólito que un alcalde do rural queira pechar unha escola pública", subrayó Tomé.

En la misma línea se pronunció la portavoz, Pilar García Porto, quien criticó que se estén "fomentando un enfrontamento entre núcleos de poboación con actitudes autoritarias do alcalde impropias da nosa democracia".