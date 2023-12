Ano electoral no que o tempo fixo das súas

Este 2023, ano de eleccións locais e xerais, péchase nas terras chairegas, meiregas e pontesas cunha sorte esquiva na lotaría de Nadal e coa convocatoria dunha nova cita coas urnas para elixir quen presidirá a Xunta de Galicia.

As eleccións municipais non ofreceron grandes sorpresas nos 13 municipios desta particular Chaira, aínda que se movesen algunhas cadeiras e se desen resultados máis axustados ca noutras ocasións. O PSOE conservou as súas maiorías absolutas en Guitiriz, Xermade, Meira, Pol, Ribeira de Piquín e As Pontes —a corporación perdía catro edís ao baixar o concello dos 10.000 habitantes— e o PP fixo o propio en Abadín, Begonte, Castro de Rei e Cospeito.

Máis incerteza existía antes dos comicios en Muras, A Pastoriza e Vilalba, e o paso polas urnas non fixo máis ca confirmar a necesidade de pactos de goberno. E aí chegaron as sorpresas. O BNG, partido máis votado, logrou conservar a súa única alcaldía, a muresa, co apoio puntual da única concelleira do PSOE, que non quixo entrar no goberno e que tamén rexeitou validar os soldos do alcalde e as concelleiras, que sete meses despois seguen sen retribucións.

Se difíciles foron e son as negociacións en Muras, imposibles resultaron na Pastoriza, onde a falta de acordo entre PSOE e BNG, socios de goberno dende o ano 2007, acababa por devolverlle ao Partido Popular, gañador das eleccións pero sen maioría absoluta, a alcaldía 16 anos despois da man dunha lista completamente renovada, co farmacéutico Darío Cabaneiro á fronte.

Tampouco deixou de deparar sorpresas o reconto de votos en Vilalba, onde o PP se quedaba ás portas de acadar a maioría absoluta, a súa opción máis viable para gobernar e recuperar o bastón de mando perdido hai catro anos no seu feudo por excelencia. A outra era que non se producise un acordo a tres bandas entre o PSOE, Vilalba Aberta —co precedente do pacto de 2019 que non duraba nin un ano— e o BNG, que lograba volver á corporación vilalbesa.

Elba Veleiro entrega a Marta Rouco o bastón de mando. SEBAS SENANDE

Finalmente, os socialistas, que perderan tres concelleiros, e Vilalba Aberta, que subira un, acadaron un pacto do que o BNG optou por quedar fóra, comprometendo o seu voto favorable. Non foi unha negociación doada, xa que unha das peticións de VA era que Elba Veleiro renunciase a ser alcaldesa. Non o fixo, e foi investida de novo como rexedora municipal o 17 de xuño, para logo renunciar voluntariamente ao cargo pouco máis de tres meses despois. O 11 de outubro, o salón de plenos enchíase para a toma de posesión da súa substituta, a número dous da lista socialista, Marta Rouco, previa incorporación de Ignacio Criado para cubrir a acta de Veleiro.

E malia ao pouco tempo transcorrido dende os comicios, non foi a primeira dimisión, pois apenas uns días despois de consumarse o pacto de goberno do PSOE e VA e, polo tanto, a perda de opcións do PP de gobernar Vilalba, a súa cabeza de lista, Sandra Vázquez, renunciaba tras ser nomeada secretaria xeral de Igualdade, o que derivaba na volta de Amador Guerra á corporación e no nomeamento de Sandra López como voceira.

Elba Veleiro marchou vendo materializado un dos grandes proxectos do seu equipo, e tamén un dos que máis dores de cabeza lle deixa producido, a obrigada renovación da emblemática Rúa da Pravia logo do incendio da Casa das Maragatinas en 2021 e de numerosos avatares, incluído un escape de gas en febreiro, ata ver finalmente a obra feita.

E foise tamén deixando solucionada a folga do lixo de Vilalba, aínda que sen a renovación do contrato de recollida. A protesta iniciábase o 21 de agosto, xusto antes da festas, e resolvíase 40 días despois —moi pouco antes de facerse pública a dimisión—, se ben os últimos 15 días estivo suspendida, mentres se prolongaban as negociacións co mediador.

Basura acumulada en contenedores de la Rúa Xosé María Chao Ledo de Vilalba durante a folga. EP

O lume volveu ser protagonista da actualidade vilalbesa cun grave incendio en abril onde as perdas materiais foron cuantiosas, pero no que non houbo que lamentar danos persoais. Nada se puido facer por salvar as dúas naves da empresa de reciclaxe e xestión de residuos Ambigal 360 no polígono Sete Pontes de Vilalba, e foron moitos os esforzos por evitar que o lume se propagase aos negocios próximos, o que finalmente se conseguiu co traballo dos servizos de emerxencia e de numerosos particulares.

O de Ambigal non foi o único incendio grave rexistrado este ano na comarca. Outro nunha explotación de polos en Castro de Rei derivaba en agosto nun lume forestal que afectou a 27 hectáreas, bordeou zonas habitadas e provocou a morte de pitos, polo fume e o ruído, noutra granxa avícola que se viu rodeada polas lapas.

Brigadistas no incendio de Castro de Rei. EP

As chamas afectáronlle tamén seriamente a unha vivenda en Begonte, nun incendio provocado por un raio en setembro. Non foi o único, pois noutra intensa tormenta eléctrica cadanseu raio provocou un incendio nun alpendre en Muras e levantou o chan, causando importantes desfeitas, nunha vivenda en Xermade.

E é que 2023 foi un ano complicado a nivel meteorolóxico, que se estreaba con intensas chuvias e sucesivas inundacións que deixaron estampas difíciles de esquecer. Porque se en Castro de Rei ou Cospeito a auga bordeaba barrios, en Begonte directamente converteu a N-6 e a vía do tren en grandes lagoas e obrigou a rescatar máis dunha ducia de veciños e a desaloxar vivendas, nas que se contaban diversos danos. E iso sen esquecer ao condutor que rescataron uns veciños dun destino fatal tras verse arrastrado pola auga cando circulaba pola N-6.

Coche do que rescataron unha persoa en Pacios. EP

Sarabia e chuvia volveron facer das súas na primavera, sobre todo en Castro de Rei, onde arrasaron con plantacións de millo ou de patacas, e neste outono tocoulle ao vento. Dos centos de árbores que caeron, un eucalipto fería a un traballador forestal en Guitiriz.

Non todas as novas relacionadas coa natureza foron malas. En Cospeito xa poden gozar da rexeneración da emblemática lagoa, cuxa lámina de auga se ampliou. Un proxecto longamente agardado, igual que a restauración dos frescos da igrexa dos Vilares de Guitiriz, un dos proxectos impulsados na zona para conservar o patrimonio, polo que tamén apostan Margarita Ledo e a súa familia ao crear unha fundación coa que queren converter a casa familiar de Castro de Rei nun centro de promoción cultural e audiovisual.

Corporación e asistentes ao nomeamento de Mouriño Cuba (no centro, de marrón) como Fillo Predilecto de Xermade. EP

E hai máis nomes propios a salientar, coma o de Xosé Mouriño Cuba, valedor de boa parte dos produtos de calidade que lle dan sona á comarca, que foi nomeado Fillo Predilecto de Xermade.

En imaxes: Brais Lamela

Brais Lamela. SEBAS SENANDE

Entre os moitos premios literarios destacan os colleitados polo vilalbés con ‘Ninguén queda’: o da Crítica de Galicia e El Ojo Crítico de RNE, sendo o primeiro galego en acadalo.

Accidente con vertedura na ponte de Xustás

Vehiculos implicados nun accidente na ponte de Xustás, en Cospeito, entre un coche e un camión, que provocou tamén un vertido de lodos. M.MANCEBO

"Volvín nacer", recoñecía a condutora implicada na aparatosa colisión ocorrida en Xustás. Ela tivo sorte, igual que o octoxenario que caía ao río en Castro de Rei. Porén, houbo que lamentar falecidos en accidentes nas Pontes, na Pastoriza e en Pol, e de tractor en Guitiriz.

Recollida de animais mortos na gandería Ladrela. EP

Neste ano tocou aprender o nome dun novo virus, a Enfermidade Hemorráxica Epizoótica, que afecta a vacas e outros rumiantes tras sufrir a picadura dun mosquito. Pode ser letal, como comprobou un gandeiro de Xermade.

Derrubamento da biblioteca na Pontes. EP

Se 2022 se despedía coa inauguración na Pastoriza da biblioteca Ángel Basanta logo da súa doazón de libros, o ano 2023 abríase nas Pontes co derrubamento da biblioteca Rivera Rouco polo proxecto de renovación integral da Praza de América.

Novo xuízo por Desirée

Ana Sandamil, na Audiencia Provincial en Lugo. SEBAS SENANDE

A Audiencia Provincial de Lugo repetía, por ditame do TSXG, o xuízo polo asasinato da pequena de sete anos en Muimenta co mesmo resultado, a condena de súa nai, Ana Sandamil, a prisión permanente revisable.

Reapertura do histórico balneario de Guitiriz

Autoridades na inauguración do Iberik Gran Balneario Guitiriz & Golf. VICTORIA RODRÍGUEZ

O balneario de Guitiriz volvía abrir as súas portas en maio da man de Iberik tras seis anos pechado e en xuño era súa inauguración oficial. Tamén neste 2023 abrían varios negocios máis, coma Val dos Soños de Castro de Rei ou o tamén guitiricense albergue Das Aradas.

Desaparecido en Quende

Dispositivo de búsqueda do desaparecido en Abadín. EP

Foron varias as buscas activadas e no caso da de Enrique en Abadín, o seu devir foi desconcertante, ao abrirse unha investigación por non ser unha desaparición fortuíta.

Parto cuádruple na gandería Lindeiros dos Vilares

As catro crías de Lucera. EP

Lucera, unha vaca frisoa de Guitiriz, paría en xullo catro crías en perfecto estado. Foi unha das grandes novas relacionadas co mundo animal, que tamén deparou curiosidades como ver o cráneo do célebre Cesáreo en Veterinaria ou unha cebra pasear por terras vilalbesas.