El centro de día Vila de Valverde, de Cospeito, celebró su duodécimo aniversario con una jornada en la que no faltó ni la música, con baile por la mañana y por la tarde con el acordeonista Carlos, ni la comida, con un ágape gratuito en la Praza do Polbo en el que se reunieron 85 personas.

A los 37 usuarios del centro, que fueron los protagonistas de la celebración, se unieron las cuidadoras, las familias y también algún vecino, todos invitados a conmemorar los doce años de este servicio que, a día de hoy, roza el 100% de ocupación, contando con solo tres plazas libres.

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, y el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, acompañaron a los usuarios del centro de día en los festejos, y los felicitaron por ser parte de este aniversario.

Rodríguez habló del "gran pracer" de ver "unha participación tan alta" en el acto y destacó que el centro de día Vila de Valverde es uno de los "de referencia dentro da provincia de Lugo, que xa funciona con total normalidade tras o parón pola pandemia".

Por su parte, el regidor local habló de la "gran satisfacción de ver aquí esta xuntanza, tanto por conmemorar estes doce anos como por poder volver facer este tipo de actos aquí no centro de día".

"Os usuarios están moi satisfeitos co funcionamento do servizo e iso nótase no seu número de usuarios, que subiu tras a pandemia e conta con moi boas cifras", explicó Castosa, que aprovechó para felicitar "o gran labor que realiza o persoal, que é indispensable".

Los propios protagonistas se mostraron encantados con la celebración, comentando la "grandísima alegría" el jueves.