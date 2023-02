Animals Help de Xermade impulsa una campaña de adopciones en la provincia

La protectora Animals Help, que tiene su refugio en la localidad chairega de Xermade desde 2015, ha iniciado una campaña de concienciación y de adopciones a nivel local y provincial, después de ver cómo las cifras de abandono se disparaban.

La secretaria de esta entidad sin ánimo de lucro, Carmen Manteiga, que gestiona la instalación junto a la presidenta, Sonia Camino, advierte de que los abandonos crecieron "un 40% en 2022", mientras trata de explicar las posibles causas de este incremento.

"Durante la pandemia mucha gente consiguió perros sin adoptar y después hubo un repunte en los abandonos. Además, con la guerra, los piensos, que su base es el cereal, han visto incrementados sus precios, por lo que todo esto, junto con la subida general, ha influido para que cada vez se registren más abandonos", explica Carmen, que defiende que el único objetivo que persigue la entidad a la que representa es "salvar animales".

Instalaciones del refugio de Animals Help en Xermade. EP

"Todos los perros tienen dueño y sufren, sienten nostalgia, hambre, frío... Son seres vivos y por lo tanto sintientes, la ley lo dice, pero la ley no se cumple", critica la secretaria de Animal Helps, que asegura que muchos "son perros de utilidad" y al llegar a una determinada edad los abandonan.

Este es uno de los múltiples ejemplos que se dan y entre los que también se incluyen los que "los dejan al nacer niños", los que adquieren cachorros "y si no cumplen sus expectativas los abandonan", los que no quieren asumir "gastos veterinarios" al llegar a una determinada edad o los que son utilizados para la caza y "una vez que ya no lo hacen dejan de servirles".

"En todos estos casos hay algo coincidente, la irresponsabilidad e insensibilidad de las personas", argumenta Carmen, que cree que es necesario concienciar para tratar de revertir esta situación en el refugio de Xermade y en todos los de la provincia.

La instalación chairega tiene capacidad para 200 animales, pero nunca está llena. "Tratamos de no tener más de dos animales por box para evitar que haya peleas entre ellos y acaben matándose", explica la secretaria de Animals Help, que indica que la entidad tiene "una línea de adopciones con convenios internacionales" con la que logran sacar "unos 200 animales al año".

"Mayoritariamente los perros se van a EEUU y Alemania, pero también a Países Bajos o Francia", indica Carmen, que espera poder formalizar "adopciones con adoptantes idóneos" en la zona, una modalidad que no tendría coste para los futuros dueños.



Convenios

Recogidas en nueve concellos

Animals Help tiene actualmente convenios con nueve municipios de la provincia para la recogida de animales. De la zona solo está Meira, pero a él se suman Rábade, Mondoñedo, A Pontenova, O Saviñao, Ferreira de Pantón, Baralla, Chantada y Xove.



Adopciones

Todos los animales que salen del refugio de Xermade siguen un estricto protocolo. "Primero cumplimos las cuarentenas, y después, todos los animales se van de aquí con microchip, desparasitados, con vacunas, esterilizados y con análitica", explica Carmen, que indica que tras eso se organizan los viajes, con los pasaportes al día y se envía toda la documentación a las administraciones.