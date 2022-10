Vidas animales, historias extraordinarias

Oscar Wilde decía que "si pasas tiempo con los animales, corres el riesgo de volverte una mejor persona". Y no le faltaba ni un ápice de razón. Fomentan la empatía, la compasión y el sentido de la responsabilidad mientras se les alimenta y se les cuida. Ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y logran hacer desaparecer de un plumazo el desagradable sentimiento de soledad.

Hay unos 7,7 millones de especies en nuestro planeta. Animales para todos los gustos. Reptiles, mamíferos, aves... Hay gente que tiene tarántulas en su casa, otros que prefieren convivir con conejos o cobayas. Los hay que disfrutan teniendo un camaleón, un loro y hasta un ñandú.

Hay gente más exótica todavía que elige como mascota a un petauro del azúcar. O apasionados de las aves que logran reunir más de uno o dos centenares en su propia casa.

Hay animales que dan alimento. Otros mucha compañía. Y en la mayoría de los casos, tanto unos como otros, acaban siendo considerados como un miembro más de la familia.

Sobre todo cuando se convierten en animales extraordinarios para sus dueños. Ya sea por sus peculiaridades concretas, por los cuidados que requieren, por el volumen o la cantidad que se tiene o por cuestiones biológicas que los hacen ser especiales.

En las comarca de Terra Chá, Meira y la localidad de As Pontes hay tantas historias como animales. Una de las más curiosas es la que protagoniza Chispita, una pequeña perra que suma nada más y nada menos que dos décadas de vida. Su edad, que casi es difícil de encontrar en las tablas de equivalencia con los humanos, se correspondería con unos 110 años aproximadamente. Cifras muy poco habituales en cualquier tipo de perro. Sea o no de raza pequeña como es el caso de la pontesa Chispita.

Chispita con su dueño. M.M.

"Regaláronlla a miña neta cando tiña seis e agora ten 26. Quedou aquí na casa con nós", resume Francisco Caaveiro, su propietario, haciendo cuentas mentales mientras la mece y la acaricia entre sus brazos con sumo mimo y cuidado.

"Chispi" o "Chispiña" como la conocen cariñosamente en su familia es una centenaria que sufre los achaques propios de su avanzada edad. "Agora está ceguiña e oe pouquiño, pero era tan lista, tan lista...", cuentan con una sonrisa sus dueños, que le dispensan todos los cuidados habidos y por haber.

Aunque pasa la mayor parte del tiempo "deitadiña", es capaz de salir a hacer sus necesidades por ella misma y de vez en cuando se anima a dar a algún pequeño paseo por los alrededores de la casa, donde comparte espacio con otros dos perros más.

"Pola mañá sempre se pon ao sol un pedaciño", relatan sus propietarios, mientras añaden que ahora tiene menos apetito y ya no come mucho, pero las salchichas siguen siendo uno de sus bocados preferidos.

La longevidad de Chispita es casi de récord. Hace apenas unos días saltaba la noticia de que había fallecido en Carolina del Sur la que era considerada la perra más vieja del mundo: Pebbles, una fox terrier de 22 años.

Quién sabe si este ejemplar de As Pontes logrará superar algún día esa barrera. Lo que sí está claro, y de lo que no hay ninguna duda, es de que su familia continuará cuidándola, mimándola y disfrutando de ella y de su compañía "ata que se poida". Porque todos le desean una vida todavía más larga a Chispita.

Y de récord en récord. Porque si los años de esta perrita pontesa dejan con la boca abierta a más de uno, no son menos espectaculares las cifras de partos múltiples que acumula una oveja de la Gandería do Piñeiro de Xermar, en Cospeito.

Oveja de la Gandería do Piñeiro, que lleva cuatro partos múltiples y vuelve a estar preñada. C.P.R.

Aunque no tiene nombre, es sin duda uno de los ejemplares más especiales de la explotación. En enero de 2020 tenía su primer parto múltiple, cuatro crías, a las que sumó otras cuatro en septiembre del mismo año.

La sorpresa mayúscula llegó apenas unos meses después, en abril de 2021. "Trouxo cinco", rememora su dueño, Aníbal García, explicando que lo más habitual es que las ovejas tengan entre uno, dos o como mucho, tres corderos. Y por si toda esta enorme descendencia no fuera ya suficiente, en su cuarto parto, sumó otras cuatro crías.

"Ela xa é filla doutra que tiveramos que trouxera catro", cuenta el joven ganadero, a la espera de lo que les depare el quinto parto, que además no tardará mucho en llegar, ya que la mamá múltiple está de nuevo preñada.

"E barriga volve ter dabondo", reflexiona Aníbal, quien cree tener la explicación de que sus ovejas sean tan prolíficas: "Aliméntanse coa mesma comida coas que se alimentan as vacas de leite. E aí está a clave da descendencia", dice el ganadero cospeités, que cuenta en su explotación familiar con más de 300 vacas y algunas ovejas para consumo propio.

La más fantástica de todas ha recibido numerosas enhorabuenas de vecinos y conocidos durante los últimos años por sus infinitos vástagos. "As felicitacións están moi ben, pero estaría aínda mellor que nos trouxeran un regalillo", bromea el ganadero, siempre a la expectativa de ver cuál será la siguiente sorpresa que les dé la gran mamá.

Y de ovejas a vacas, de las que hay miles por toda la comarca, pero de las que si hay que buscar la rareza, lo diferente, hay que saber a qué puerta llamar. Y una que nunca falla está en Vián, en A Pastoriza, en la explotación de Estefan Doval, donde siempre hay espacio para lo singular.

Estefan Doval ha adquirido un curioso ejemplar de vaca oreo, típica de Escocia. EP

Este ganadero de 35 años ya tuvo hace tiempo ejemplares de Dexter —la raza más pequeña del mundo— o de Highland, las vacas peludas de las Tierras Altas de Escocia, y en los próximos días recibirá una Belted Galloway, de la misma procedencia.

"Chámanlle as vacas Oreo, pola marca das galletas, porque se parecen a elas. Teñen unha franxa negra, unha branca no medio, e outra negra detrás", explica Estefan, quien confirma que la decisión de nutrir su explotación de vacas singulares se debe "un pouco a un capricho meu".

"Polos permisos podo ter calquera tipo de raza de vaca, pero se quero ter outros animais distintos tería que solicitar un núcleo zoolóxico e os papeis complícanse", cuenta un ganadero que empezó muy joven, con apenas 15 años, en este mundo que le sigue apasionando un día tras otro.

Además de las vacas, Doval tiene también en sus dominios todo tipo de caballos y burros, además de ponis de 60 centímetros y ejemplares de salto de 1,80 metros. "Temos ao redor duns 60 animais", concluye, ya pensando en cuál será su siguiente y curiosa adquisición.

La misma tarea en la que está inmerso el guitiricense José Antonio Vázquez, cuya pasión por las aves lo llevó a crear un núcleo zoológico en la parroquia de Becín, en el que sobrepasa los 200 ejemplares. "Teño patos, periquitos, canarios, cotorras, ninfas, cisnes negros e brancos, grullas...", va enumerando en un listado que parece no tener nunca fin, y del que hay prueba palpable en un simple recorrido por las instalaciones creadas por él mismo desde que se jubiló.

José Antonio Vázquez con algunas de las aves que tiene en su núcleo zoológico. M.MANCEBO

Allí recibe algunas visitas de escolares del municipio, que pueden contemplar especies únicas y tan espectaculares como las "grullas coronadas". "Son dos animais que máis me gustan", dice Vázquez, sin lograr decidirse solo por uno.

El guitiricense explica que tiene que acudir tanto por la mañana como por la tarde a revisar a los dos centenares de animales que tiene en su núcleo zoológico, y para los que se gasta una media de "800 ou 900 euros" a la semana en comida.

También tuvo avestruces y ñandús y ahora presume de contar con otros llamativos ejemplares, también sin plumas. Se trata de unas cabras enanas que se encargan de dejar relucientes los prados de su propiedad, llamando la atención de todos los ojos que se posan sobre ellas.

Quien tampoco deja indiferente a nadie es Rosiña, la lora que ocupará las siguientes líneas. Llegó a San Bartolomeu de Insua (Vilalba), a la casa de Lourdes Otero, en 2017. "Tiña dous aniños, adoptámola porque ao seu anterior dono, que vivía en Santiago e foi quen a criou, dáballe alerxia", explica, mientres pide a la protagonista que "estea calada".

Y es que Rosiña es una gran charlatana. "Hola", "rula", "guapa", dice casi de carrerilla, mientras pone el foco en el queso que su dueña está preparando para ofrecerle. Y lo come, de su boca, después de subirse con destreza por el brazo y hasta el hombro de Lourdes.

Lourdes con Rosiña, un ejemplar de loro rey que vive en Insua desde 2017. M.MANCEBO

"É unha quitapenas", resume la dueña de Rosiña, quien siempre ha tenido muchos animales en casa, desde perros a gatos, pasando por "unha cocha vietnamita" y diferentes aves, aunque es su primera vez con un loro rey.

"É como ter un neno pequeno, non me podo queixar de que non teño compañía", dice Lourdes, quien entre risas recuerda multitud de anécdotas, como cuando en una ocasión la llamaron de la Televisión de Galicia para organizar un programa relacionado con la recuperación del lino y la redactora escuchando los gritos de fondo le preguntó: "Pero que lle pasa a esa señora?".

"Ela ten que intervir sempre, cando temos a televisión coas noticias é unha loucura", añade, explicando que los loros son animales de costumbres y que van aprendiendo "a base de moito insistir" nuevos sonidos y palabras.

Rosiña está claro que tiene facilidad de aprendizaje y con los cuidados que le dispensan sus dueños, vivirá feliz mucho tiempo en Insua, donde seguirá siendo única en su especie.