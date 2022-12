Ángel Basanta: "Os libros da miña biblioteca están onde deben estar"

Un encontro entre grandes amigos. Iso foi a inauguración da biblioteca municipal Ángel Basanta da Pastoriza e da sala desta que acubilla máis de 10.000 volumes cedidos polo ilustre profesor, escritor e crítico literario, licenciado en Filoloxía Románica, catedrático de Lengua y Literatura Española, presidente da Asociación Española de Críticos Literarios durante máis dunha década... e, ante todo, aquel neno de Crecente, da Casa de Marquide de Miñoto, "na que todas as noites se xogaba ao tute", que fixo dos libros a súa vida.

"Os libros da miña biblioteca están onde deben estar, para seguir dando vida", aseguraba o gran protagonista do acto, que se marcaba o reto persoal de dalo pasado "sen chorar". Entre agradecementos a quen fixo posible chegar a este momento –a corporación, Digna, Iván, Toñito, Belén...– e anécdotas compartidas cos compañeiros de mesa que espertaban sorrisos cómplices, Basanta lembraba ter falado moitas veces desa idea que lle daba voltas na cabeza e que tivo unha resposta máis que positiva por parte do alcalde e amigo, Primitivo Iglesias.

Asistentes. C.P.

"Penso que non podería haber mellor lugar para tan queridos compañeiros en tantas horas de traballo e desfrute en soidade", dixo Basanta, que lembraba unha infancia sen libros, mais chea de tradición oral, aínda que daquela el non soubese nin o que era iso. Soubo despois da "riqueza" daquelas historias de meigas e de lobos, da emigración... coma se tivese lido a Fole ou a Cunqueiro antes de saber nin que existían.

Coñeceunos despois, e forman parte deses "miles de libros que me acompañaron toda a vida" e que agora están na Pastoriza, obras de literatura universal, española, hispanoamericana ou galega, de crítica literaria ou de teoría da literatura, que xa están organizados nunhas estanterías nas que quedan ocos que Ángel, sempre coa inestimable axuda da súa compañeira de vida, Mila, quere seguir enchendo. Este martes mesmo trouxeron libros de Rosalía de Castro, de Galdós ou do compañeiro de mesa Emilio Pascual.

Sala co legado. C.P.

Hai obras completas, coleccións que dirixiu e tamén edicións comentadas, entre elas a de El Quijote, á que aludiron todos os presentes. Mais tamén hai unha grande ausencia, esa obra que non chegou a facer malia a insistencia dos amigos Víctor Fernández Freixanes e Emilio Pascual: a edición comentada de La saga/fuga de J.B. de Torrente Ballester.

Lembrábano os dous nas súas respectivas intervencións, dada a admiración que todos comparten polo ferrolán. Pascual, escritor e editor, repasou unha longa amizade fraguada a partir dunha hepatite e que lle outorgou "el privilegio" de visitar "su Abadía, la que ahora ha sido trasplantada a A Pastoriza", esa que o "maravillaba" e que tamén o facía sentir algo de envexa, ao ser un "tesoro de narrativa del siglo XX difícilmente inigualable, ya que no superable", que agora teñen á súa disposición os pastoricenses.

A voz de Emilio serviu tamén para traer ata a Pastoriza as verbas de quen non puido estar, Luis Mateo Díez, da Real Academia Española, quen destacou a humildade e o "compromiso didáctico y riguroso" de Basanta, que o levou a facer carreira no ensino medio.

Si puido estar neste "día importante para Ángel" o escritor e crítico literario José Antonio Ponte Far, que chegaba por primeira vez ás terras pastoricenses para repasar a traxectoria dun "dos críticos máis eminentes da literatura contemporánea" e mestre de moitas leccións vitais, a última "este acto de xenerosidade" co seu pobo.

"Unha biblioteca é unha crónica persoal, unha declaración de amor e tamén de humildade, é espirse antes os veciños", aseguraba pola súa banda o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, apuntando a que eses libros, moitos con anotacións persoais, narran as etapas da vida da persoa. "Non é doado desprenderse disto, deixalos marchar é como deixar marchar vellos amigos, é un acto de cariño, de recoñecemento dunha terra", engadiu sobre o xesto de Ángel coa súa benquerida Pastoriza, da que tamén é oriúndo o escritor e xornalista Carlos G. Reigosa.

Basanta asinando a obra que recolle os discursos do acto e asistentes. C.P.

Este non puido estar en persoa pero remitiu un escrito para acompañar a un amigo de "paseos, comidas e viaxes", un "fiel e orgulloso fillo da Pastoriza" que quixo compartir coa súa xente "un patrimonio cultural moi difícil de xuntar". "Atinaches!", díxolle dende a distancia, amosando a súa admiración por unha "sabia" decisión que amosa "a súa contribución e o seu compromiso".

"Hoxe (por este martes) culmina algo que comezou a cocerse hai moito tempo no forno dos soños deste fillo de Crecente namorado dos libros e do saber", escribía Reigosa. Este martes presentábase oficialmente o "impagable agasallo" daquel neno da Casa de Marquide ás súas raíces, un "legado único e persoal" que, como dixo Primitivo Iglesias, "foi arrexuntando" ao longo de medio século de vida.

E é que, como tamén moi ben sinalou o orgulloso alcalde e amigo: "Hai días que son para vivilos aínda que non nos decatemos da súa importancia ata que o paso do tempo os vaia pondo no seu lugar. Hoxe é un deles".