Andrés Suárez: "Un acústico es como yo escribí la canción, una verdad absoluta"

Unas 400 almas tomarán este sábado 19 el auditorio municipal Alovi, en As Pontes, para deleitarse con la melancolía y la sensibilidad del cantautor ferrolano Andrés Suárez. Habrá temas de los de siempre y temas nuevos, y pocos quisieron perder la oportunidad de disfrutarlo de tan cerca. La cita comenzará a las 20.00 horas.

El sábado será su primer concierto en As Pontes, cerca de su Ferrol natal, ¿qué sensaciones tiene?

Todos los conciertos imponen muchísimo porque suponen una carga en el mejor de los sentidos y cantar cerca de casa impone una responsabilidad absoluta. Pero, aunque nadie es profeta en su tierra, ustedes me tratan muy bien desde hace años.

Agotó entradas en unas horas. ¿Se ha acostumbrado a esos carteles?

Nadie se acostumbra a algo así. Habría que ser muy prepotente y altivo y no me considero una persona así. Lo agradezco. Hay gente que dice que soy muy pesado en redes sociales dando las gracias permanentemente, pero es que hay mucha gente que ahorra durante mucho tiempo para mis conciertos, o para un hostal, un tren o un avión para venir a verme. Como para no dar las gracias. Desde hace un tiempo, ustedes agotan las entradas y yo trataré de hacer mejores discos y canciones.

Este será un acústico, ¿qué aporta con respecto a otras actuaciones?

No sé si fue el maestro Javier Ruibal el que dijo que las canciones deberían sonar despojadas de efectos, de arreglos, de instrumentación y de banda. Un concierto acústico es una verdad absoluta. Es cómo yo escribí la canción, te la canto y si te emocionas hemos ganado todos. Si no te llega una canción así estoy perdido.

¿Asustan más las 10.000 personas del Wizink Center o las 200 de una sala?

Haber cantado en el Wizink ha sido un premio que no olvidaré, pero no es un techo. Considerar que ya lo has conseguido todo por cantar para 10.000 es el comienzo de tu final. Hay que cantar muchas veces para 40 para cantar para 10.000. Imponen las dos cosas, pero es cierto que valoro muchísimo las 50, las 60 o las 70 de una sala, porque están a centímetros de ti y porque pueden ser 2.000 si luego hablan bien de ti. No hay nada como el boca a boca y tienes que hacerlo muy bien para cinco si quieres cantar para 50.

Va de un lado a otro. ¿Cómo son las vueltas a casa?

Nadie es profeta en su tierra, pero en Galicia me tratan de una manera espectacular. No puedo tratar los conciertos en Galicia de una manera distinta que ante un público murciano o catalán, pero volver a casa y que esté lleno siempre, desde por la mañana en la puerta, y que me agoten los discos después y que griten las canciones conmigo, asusta. Tenemos ese tópico de que los gallegos somos distantes, no acostumbrados al grito ni al aplauso y creo que el público más caluroso lo tengo en casa.

Se está hablando del boom de los festivales. ¿Es una burbuja que pinchará o aún queda mucha vida?

Yo estoy muy a favor de cualquier recinto y formato que defienda la música y la música en directo. Y si un festival aglomera a miles de personas que van a ver música, cómo ser tan estúpido como para criticarlo. Cada vez hay menos lugares para cantar en directo y si los festivales nos van a proteger, que así sea. Aunque todavía defiendo —llámame antiguo o romántico— el formato de un concierto único, donde tú vas a ver a tu artista y, sin embargo, en un festival tienes que cantar media hora porque no hay tiempo y se ve a muchos grupos en horas. Demasiada información que no nos da tiempo a asimilar. Pero benditos sean.

Hablaba en alguna entrevista de que sus discos anteriores reflejaban tristeza, en cambio el último tiene un tinte más "luminoso". ¿Cómo se lo han tomado sus seguidores?

Creo que a las canciones les sienta muy bien la ira, el despecho, la rabia o el rencor. El problema es llevártelo después de la canción y vestirte y vivir con eso. Es depresivo no ser capaz de salir de la tristeza y eso me había pasado. Este disco es más luminoso y lo reivindico y me encanta, porque no tienes que saber hacer solo canciones tristes. Me venía pasando de unos discos a esta parte y me aburrí. Mi público no sé lo que piensa, pero yo, con todo respeto, no puedo hacer un disco a gusto de mi público, hago el disco que sueño y que me apetece. Escucho a mi público, pero yo tengo que hacer lo que me dé la gana.

Hay mucha morriña y apego por Galicia en sus letras...

Es que soy más gallego que cantante. Soy nieto e hijo de marineros y llevo el mar y la playa, el puerto y la barca en la piel y en el acento. Siempre habrá morriña en mi obra y en mis canciones. En mi mirada hay morriña. Habito Madrid de una manera muy feliz, pero si pudiera escribir el final de mi libro sería en Galicia siempre.

¿Y qué proyectos quedan?

Los proyectos de aquí en adelante son desordenados. El 21 de noviembre, con mi Elvira Sastre, tratar de llenar el Wizink de poesía. Tengo algún concierto y después me centraré en mi disco. Estaré grabando hasta finales de año para tener el mejor disco posible a comienzos del año que viene.

"Si solo pudiera cantar un tema mío sería Rosa y Manuel, porque habla de mis abuelos"

¿Qué hay de Pantín en usted?

Mi infancia y juventud, mi playa y mis primeras guitarras. De Pantín hay cada poro de mi piel.

¿Qué es lo primero que hace cuando regresa a casa?

Soy muy de sofá, libro, peli y serie. Ya no echo de menos los bares.

¿Cómo le inspiran las meigas?

Habelas hailas y hay momentos en los que te arropan, te besan y con suerte, algo más en horizontal... Y me dejo querer.

¿Sigue echando de menos el mar?

Cada segundo de mi vida.

¿Volverán las canciones tristes?

Siempre habrá canciones tristes. El problema es que solo haya canciones alegres.

¿Y si solo pudiera cantar un tema?

Uno mío sería Rosa y Manuel, porque habla de mis abuelos. En general sería cualquiera de Enrique Urquijo, Antonio Vega, Manolo Tena o de José Alfredo Jiménez.

¿Qué escucha?

Todos los autores que cité, a Tote King, Nach, Franco Battiato, Ed Sheeran, Damien Rice, Passenger... Trato de escuchar toda la música posible porque si eres cantautor, escuchar solo canción de autor te limita. Nutrirte de todos los colores te va a hacer siempre bien.

¿Volverá a haber canción de autor en la radio?

Hoy en día escuchas cada cosa que asusta y preocupa. La canción es de autor y si no vuelve a la radio, debería apagarse la radio.