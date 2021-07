Andrés Goteira: "A verdadeira batalla da lingua está na escola cos nenos"

O director Andrés Goteira vén de participar nun capítulo de Conseguiremos titulado Querer querernos moito máis, unha serie producida pola Real Academia Galega e a Universidade de Santiago de Compostela, realizado dentro do proxecto Novas Voces para a Lingua. Na curta comparte unha conversa con Sara Hermo, graduada en Cine e Medios Audiovisuais e promotora do festival de cine escolar Olloboi.

Como foi a experiencia de rodar este proxecto?

Foi moi interesante, na liña de valorar e potenciar a nosa lingua e de localizala mostrando unha zona como Meira. Ademais, poden verse dous galegos moi diferentes, o de Sara Hermo que é de Boiro, do Atlántico, e o meu, máis do centro ou xa preto de Asturias.

Como foi a viaxe por Meira?

Gravamos na serra de Meira, no centro meirego e falamos da vida cotiá que teño eu aquí e do que eu considero que hai que valorar deste lugar. Para min a serra sempre foi un balcón da Terra Chá, é un lugar que me gusta moito e que ten moito significado para os meiregos, a pesar de que non é un sitio moi visitado.

Estes proxectos que normalizan e potencian o galego son cada vez máis necesarios?

Creo que nos fai moita falta. Xa non só este tipo de proxectos que por suposto que axudan e dan valor á lingua, pero eu creo que a verdadeira batalla está nas escolas cos nenos. Estou seguro de que hai pequenos que falan galego pero que se todos os seus compañeiros falan castelán van acabar cambiando de lingua. Hai que darlles forza e seguridade.

E conseguiremos querer querernos moito máis?

Esperemos que si pero temos que traballar para logralo, cando eu era un neno inseguro igual ía a unha tenda a Lugo e se me falaban en castelán cambiaba de idioma. Esa baixa autoestima da que pecamos ás veces os galegos acaba pasándolle factura á lingua.